OnePlus paljasti virallisesti tulevan puhelinuutuuden designin, takana neljä kameraa

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

OnePlus on julkaissut tänään omalla YouTube-kanavallaan tulevan OnePlus 8T -puhelimen esittelyvideon. Videolla esitellän ainoastaan lyhyesti laitteen designia, joten vielä tekniikka jätetään julkistuspäivän yllätykseksi – siltä osin ku se ei ole jo paljastunut.



Lyhyt promovideo paljastaa, että puhelin tarjoaa kovin tuttua designia metallisella rungolla ja lasisella takamuksella. Videon perusteella vaikuttaa, että takakansi on maitolasia. Videon laite on mintunvihreä, joskin myös muita värejä saapuu varmasti.



Yksi tekninen piirre videolla paljastetaan myös: kamera. Takakamerasta näyttää löytyvän neljä erillistä kameraa, joissa todennäköisesti on ainakin peruslinssi ja laajakuvakamera.



Huhujen mukaan laitteesta löytyy lisäksi mm. Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri ja suuri 120 hertsin kosketusnäyttö.



OnePlus 8T esitellään lokakuun 14. päivä eli ensi viikon keskiviikkona.





Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.