Samsung tänään julkistama uusin Galaxy pitää sisällään mm. valtavan akun

Samsung on tänään virallistanut yhtiön uusimman Galaxy-älypuhelimen. Kyseessä ei ole huippumallistoihin, kuten S-sarjaan tai Noteihin, kuuluva laite, vaan Galaxy F41 -mallinimellä varustettu keskisarjan puhelin.Melkoisen suurikokoinen laite pitää sisällään 6,4 tuuman AMOLED-näytön, jonka resoluutio on Full HD+. Suuri koko tarkoittaa myös suurta akkua, joka tässä tapauksessa on melkoisen massiivinen.6000 milliampeeritunnin akusta riittää potkua varmasti päiväksi, jopa kahdeksikin. Yhtiön mukaan laite pystyy parhaimmillaan 26 tunnin yhtäjaksoiseen videotoistoon ja 21 tunnin verkkoselaussessioon.Kameraosastolla F41 tarjoaa 64 megapikselin pääkameran sekä 8 megapikselin laajakuva ja 5 megapikselin syvyyskameran. Videokuvaus onnistuu 4K-resoluutioon asti 30 kuvan sekuntinopeudella. Selfie-kamerasta löytyy 32 megapikseliä.Suorituskyvystä vastaa Samsungin oma Exynos 9611 -piiri sekä 6 gigatavua RAM-muistia. Käyttöjärjestelmänä on Android 10.Laitteesta saapuu myyntiin 64 ja 128 gigatavun mallit. Tässä vaiheessa laite on julkistettu vain Intiassa, joten Suomeen saapumisesta tai eurohinnasta ei ole vielä tietoa. Intiassa laitteella on hintaa noin 200 euroa riippuen versiosta.Kyseessä on käytännössä sama laite kuin alkuvuodesta esitelty Galaxy M31, joka on Suomessa myynnissä vielä noin 300 euron hintaan