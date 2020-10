iPhone 12 käyttää 5G:tä vain tarvittaessa

Apple julkistaa juuri uusitun iPhone-mallistoansa. iPhone 12 -mallit tukevat 5G-verkkoja, mutta 5G:n lisääntyneen virrantarpeen vuoksi yhtiö on päätynyt mielenkiintoiseen ratkaisuun.



iPhone 12 käyttää 5G-verkkoja ainoastaan, kun iOS-käyttöjärjestelmä toteaa käyttäjän sellaista tarvitsevan. Muulloin, kun datankäyttö on pienempää, tiputtaa iPhone yhteydet automaattisesti 4G-verkkoihin.



Luonnollisesti 5G-verkkojen vaihtaminen vaatii myös sen, että käyttäjällä on käytössään 5G-liittymä ja sen, että alueella ylipäätään on saatavilla 5G-verkkoja.

