iPhone 12 mini: Pienin ja kevein 5G-puhelin maailmassa

Apple julkisti juuri hetki sitten uuden iPhone 12 mini -puhelimen, joka sisältää täsmälleen samat sisuskalut kuin isoveljensä iPhone 12, mutta pienemmässä koossa.



Käytännössä 5,4 tuuman näytöllä varustettu iPhone 12 mini on samaa kokoluokkaa kuin aiemmin tänä vuonna julkaistu toisen sukupolven iPhone SE, mutta isommalla näytöllä. Reunuksia kaventamalla 5,4 tuuman näyttö on saatu itse asiassa pienempään laitteeseen kuin mitä 4,7 tuuman iPhone SE on.



Järjestelmäpiirinä iPhone 12 minissä on Applen oma A14 Bionic -järjestelmäpiiri. Ja kuten muutkin tänään julkaistut iPhone 12-mallit, myös iPhone 12 mini tukee MagSafe -lataustekniikkaa.



iPhone 12 hinnat alkavat 699 dollarista. Suomen hintoja ei tätä kirjoittaessa ole vielä tiedossa.

