OnePlussan perustaja jättää yhtiön

Toinenperustajista on jättämässä yhtiön, seitsemän taipaleen vuoden jälkeen., joka perusti yhtiön vuonna 2013n kanssa, on jättänyt puhelinvalmistajan. tietojen mukaan Pei on perustamassa uutta yhtiötä, jonka toimialasta ei tiedetä vielä mitään.OnePlus rynnisti aikoinaan markkinolle tuomalla yhtiön ensimmäisen älypuhelimen,n myyntiin todella edullisesti, haastaen sen hetkiset Android-huippupuhelimet ominaisuuksillaan, mutta puolta halvemmalla hinnalla.OnePlus on julkistamassa huomenna syksyn lippulaivamallinsa,:n.