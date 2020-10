OnePlus julkisti edulliset OnePlus Buds Z -nappikuulokkeet

on julkistanut edulliset langattomat nappikuulokkeet, jotka kantavat nimeäKuulokkeet ovat keväällä esiteltyjen OnePlus Budsien seuraajat, mutta muotoilu on muuttunut selkeästi. Uudet kuulokkeet tulevat erikokoisilla silikonisilla sovittimilla varustettuna, joten kuulokkeiden pitäisi istua korvaan tiukemmin kuin edeltäjiensä. Kuulokkeista löytyy yhtiön oman Bass Boost -tekniikan lisäksi myös-tuki sekä IP55 -vesitiiviyssertifiointi.OnePlus Buds Z tulevat myyntiin 4. marraskuuta ja Suomen myyntihinta on 59 euroa. Tällä kertaa välivalikoimasta löytyy ainoastaan perinetinen valkoinen.Kuunteluaikaa yhtiö lupaa kuulokkeille laturikotelon kera noin 20 tunnin verran. Lisäksi kymmenen minuutin latauksella pitäisi saada 3 tuntia lisää kuunteluaikaa.