Opas: Näin otat ruutukaappauksen Sony Xperia -puhelimella

Ruutukaappaus näppäinyhdistelmällä

Napauta yhtä aikaa puhelimesi kyljestä löytyvää virtapainiketta (se sama nappi, josta näyttö suljetaan ja avataan) ja

äänenvoimakkuuden pienennys -nappia (eli ns. volume down) yhtä aikaa. Pidä painikkeet painettuna hetken aikaa. Nyt ruutu välähtää ja esiin

tulee hetkeksi näkyviin ruutukaappaus, hieman näyttöä pienempänä. Nyt, voit siirtyä puhelimesi kuvagallaeriaan, josta talletettu kuvakaappaus löytyy.

Sieltä voit sitten jakaa kuvan eteenpäin, jos niin haluat. Uudemmat Xperia-puhelimet tarjoavat myös ruudun ylälaidassa kuvakaappauksen ottamisen jälkeen pikavalikkoa, josta kuvaa pääsee katsomaan tai sen voi samantien jakaa.

Virtanapin valikon kautta

Varmista että ruudulla näkyy se alue, josta haluat kuvakaappauksen ottaa. Pidä nyt virtanappia pohjassa, kuten olisit sammuttamassa puhelinta. Esiin aukeaa oikeaan reunaan valikko, jossa on vaihtoehtoina valita puhelimen sammuttaminen, puhelimen uudelleenkäynnistys tai kuvakaappauksen ottaminen. Napauta kohtaa Kuvakaappaus. Nyt ruutu välähtää ja esiin

Ruutukaappaus (eli kuvakaappaus) on näppärä tapa jakaa kuva puhelimesi ruudulta vaikkapa kaverillesi tai sosiaaliseen mediaan. Ruutukaappauksen ottaminen on kuitenkin jokaisessa puhelimessa hieman eri tavalla toteutettu. Tässä oppaassamme käymme läpi sitä, miten ruutukaappaus otetaanXperia--puhelinmalleilla.Sonyn kaikissa puhelimissa on käytössä kaksi eri tapaa ottaa kuvakaappaus. Selitämme tässä oppaassamme molemmat tavat, joista voit sitten käyttää itsellesi mieluisinta tapaa.Kaikkein helpoimmin ruutukaappauksen voi ottaa Sonyn fyysisillä painikkeilla.Saat otettua kuvakaappauksen tällä hetkellä puhelimesi näytöllä näkyvästä tilanteesta seuraavalla tavalla:Huom! Vanhoissa Sony Xperia-puhelimissanäppäinyhdistelmä on virtanäppäin yhdistettynä äänenvoimakkuuden lisäys -nappi, eli eri puoli äänenvoimakkuuden säädöstä kuin uudemmissa malleissa. Kannattaa kokeilla molempia, jos toinen ei toimikaan.Tämä toiminto toimii uudemmilla Sony Xperia-puhelimilla.