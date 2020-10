Vertailussa Androidin huippu-uutuudet: OnePlus 8T vs Google Pixel 5

Näyttö

Suorituskyky

Kamera

Muuta

Tekniset ominaisuudet: OnePlus 8T vs Google Pixel 5

Vertailussa

OnePlus 8T

Google Pixel 5 Mitat

160,7 x 74,1 x 8,4 mm

144,7 x 70,4 x 8 mm Paino

188 grammaa

151 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5), alumiinirunko, ei virallista IP-luokitusta

Lasi (Corning Gorilla Glass 6), alumiinirunko, IP68-luokitus Näyttö

6,55", 20:9, 1080 x 2400 (402 ppi), HDR10+, Fluid AMOLED, 120 Hz

6,0", 19,5:9, 1080 x 2340 (432 ppi), OLED, 90 Hz Käyttöjärjestelmä

Android 11 + OxygenOS 11

Android 11 RAM

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X

8 Gt / 12 Gt LPDDR5 Tallennustila

128 Gt / 256 Gt UFS 3.1

128 Gt UFS 2.1 Suoritin

Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

Qualcomm Snapdragon 765G, Adreno 620 Akku

4500 mAh, 65 W lataus

4080 mAh, 18 W lataus, langaton lataus Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Takana sormenjälkilukija Pääkamera

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.7, 0.8μm, OIS, EIS

Sony IMX363 12,2 megapikseliä, f/1,7, 1,4 µm, OIS, EIS Ultralaajakulmakamera

Sony IMX481 16 megapikseliä, f/2.2, 123°

16 megapikseliä, f/2,2, 107° Makrokamera

5 megapikseliä, 3 cm

- Neljäs kamera

Mustavalko: 2 megapikseliä

- Takakamerat video

4K 60/30fps, Full HD 30/60/240fps

4K 60/30fps, Full HD 30/60/240fps Etukamera

Sony IMX471 16 MP, f/2,4, 1,0μm, EIS, kiinteä kohdennus

8 MP, f/2,0, 1,12µm, EIS Etukamera video

Full HD 30 fps

Full HD 30 fps Muuta

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, kolmitoiminen liukusäädin, NFC

5G-yhteydet, stereokaiuttimet, NFC Värit

Aquamarine Green, lunar silver

Musta, vihreä Hinta

599 euroa (8GB + 128GB), 699 euroa (12GB + 256GB)

749 euroa (8GB + 128GB)

Sekä OnePlus että Google ovat esitelleet hiljattain uudet ylemmän keskihintaluokan älypuhelimensa. OnePlussan tapauksessa kyse on OnePlus 8T:stä ja Googlella tarjolla on puolestaan Pixel 5.Nämä kuuluvat varmasti hintaluokkansa parhaisiin Android-älypuhelimiin, mutta miten ne vertautuvat speksien valossa toisiinsa, siitä otamme tässä selvää.Näyttöjen osalta molemmilla on tarjota Full HD -tason näytöt, joiden tekniikka pohjautuu molemmilla OLED-paneeleihin. Molemmat lisäksi tukevat HDR10+-standardia ja virkistystaajuutta on korotettu normaalista 60 hertsistä.OnePlus kuitenkin ottaa virkistystaajuudessa voiton, sillä sen paneeli pystyy 120 hertsiin, Googlella paneelin maksimi on 90 hertsiä.Samoin koon suhteen voitto menee OnePlussalle, olettaen että isompi on tässä kohtaa parempi.Laitteiden tehoista vastaa pääasiallisesti Qualcommin valmistamat järjestelmäpiirit. Google on valinnut laitteeseen selkeästi heikommin suoriutuvan Snapdragon 765G -piirin, kun OnePlussalla vaaditaan huippupuhelinten tasoista nopeutta Snapdragon 865 -piirin muodossa.Suorituskykyerot eivät välttämättä näy peruskäytössä, mutta varmasti vaativissa peleissä OnePlus 8T ottaa selkeän voiton.Tämän lisäksi OnePlus 8T:stä on saatavilla 8+128Gt-version lisäksi myös paremmin varusteltu 12+256Gt-versio, jossa RAM-muistia ja tallennustilaa on Pixeliä enemmän.Tämä kategoria vaikuttaa speksien perusteella olevan selvä voitto OnePlussalle, sillä se tarjoaa enemmän ja isompia numeroita, mutta kokemuksesta voidaan sanoa, että Googlen kameraosaaminen on vähintäänkin muutaman askeleen kiinalaisyhtiötä edellä.Lisäksi on huomioitavaa, että OnePlussan laitteessa pari kameraa ovat käytännössä turhia, ja Pixelin peruskamera ja laajakulmakamera ovat markkinoiden huippua, joihin OnePlussan paljolti muuttumattomat kamerat eivät kykene.Muiden ominaisuuksien valossa kummatkin puhelimet pystyvät vuorollaan loistamaan. Google tarjoaa mm. virallisen IP-sertifikaatin vedenkestävyydelle sekä langattoman latauksen, mutta OnePlus puolestaan merkittävästi nopeamman latauksen ja suuremman akun.Loppujen lopuksi kilpailu on melko tasaista ja kuluttajan tuleekin valita pitkälti sen perusteella haluaako paremman näytön ja suorituskyvyn vai paremman kameran ja vedenpitävyyden. Hinta voi olla suurin tekijä, sillä OnePlus on Suomessa selkeästi halvempi, erityisesti 8+128Gt vaihtoehtona.