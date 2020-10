Google tappoi jälleen yhden oman palvelunsa

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Googlella on maine omien sovellustensa ja palveluidensa aktiivisessa lopettamisessa. Jopa siinä määrin, että osa kuluttajista epäröi Googlen uusiin palveluihin mukaan hyppäämistä - ne kun voivat loppua nopeastikin, usein ilman sen kummempaa syytä.



Nyt yhtiö on lopettanut Trusted Contacts -sovelluksensa ja ilmoittanut palvelun käytön loppuvan kokonaan 1.12.2020. Palvelu julkaistiin alun perin vuonna 2016 ja sen ideana oli luoda eräänlainen läheisten ihmisten turvaverkko. Käytännössä lisäämällä ystäviään ja läheisiään Trusted Contacts -sovellukseen nuo luotetut läheiset pystyivät näkemään reaaliajassa missä liikut.



Sovelluksen ensisijainen käyttökohde olivat tietysti pienet lapset, joiden olinpaikan vanhemmat pystyivät helposti paikantamaan palvelun avulla.



Google kertoo tällä kertaa lopettamisen syyksi sen, että se on sisällyttänyt viime aikoina Google Mapsiin vastaavia ominaisuuksia, joten Trusted Contacts on muuttunut tarpeettomaksi.



Google on jo poistanut sovellukset sekä Google Play -kaupasta että Applen App Storesta. Sovellusta vielä käyttävät käyttäjät voivat jatkaa sovelluksen käyttöä joulukuun alkuun asti, jonka jälkeen se ei enää toimi.

Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.