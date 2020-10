Mikä on Snapchat ja miten siitä saa turvallisemman?

Mikä on Snapchat?

Erilaisia sosiaalisen median palveluita ja alustoja löytyy useita, joilla pystyy lähettämään kuvia, videoita ja viestejä sekä jakamaan vaikkapa tiedostoja. Yksi enemmänkin kuviin keskittyvä paikka onSnapchat on monipuolinen ja mielenkiintoinen alusta, mutta samalla yksi tällainen paikka, joka saattaa aiheuttaa etenkin nuorille ja lapsille ongelmia. Hiljattain Ilta-Sanomissa julkaistussa jutussa kerrottiin Snapchatin haittapuolesta, jossa " saalistajat iskivät 11-vuotiaaseen tyttöön " ja alkoivat lähetellä lapselle epäsopivia ehdotuksia ja kuvia.Snapchatissa nimittäin oikeastaan kuka tahansa voi lähestyä tuntematonta ihmistä, joka tietenkin on monelle hyväkin ja mukava asia. Nuoret lapset eivät kuitenkaan välttämättä osaa kovin helposti tunnistaa vaaraa, jos joku tuntematon henkilö aloittaa viestien lähettelyn.Vaaran ja ei-toivottujen henkilöiden minimoimiseksi palvelusta löytyy muutama asetus, joita vaihtamalla voi paremmin hallita, kuka voi lisätä sinut kaveriksi ja alkaa lähetellä viestejä. Tässä jutussa käymme nämä asetukset läpi.Snapchat on ilmainen sosiaalisen median palvelu, jota käytetään enimmäkseen älypuhelimella. Snapchat on erityisen suosittu lasten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Snapchat on tarkoitettu yli 13-vuotiaille.Snapchatissa lähetellään enimmäkseen kuvia ja videoita (snap), mutta myös viestejä (chat). Kavereille lähetetyt kuvat eivät tallennu kaverin puhelimelle, jolloin niitä yleensä voi katsella vain kerran ja vain muutaman sekunnin ajan.Näytöstä voi aina ottaa kuvakaappauksen, mutta tällöin lähettäjä saa ilmoituksen asiasta. Snappeja voi kuitenkin tallentaa muilla keinoilla ilman, että lähettäjä saa siitä tiedon, joten maalaisjärkeä saa ja pitää käyttää, sillä kuvat saattavat levitä netissä vuosien ajan.Kuvia voi myös muokata erilaisilla mielenkiintoisilla efekteillä ja filttereillä, jotka ovat omalta osaltaan tehneet palvelusta hauskan ja suositun.Käyttäjä voi lähetellä viestejä halutessaan yhdelle tai useammalle henkilölle sekä lisätä kuvan Snapchatin Tarinoihin, jotka näkyvät kavereille 24 tuntia. Kuvissa yleisesti eletään siinä hetkessä, jolloin ne eivät ole niin viimeisteltyjä, kuten esimerkiksi Instagramin puolella.Snapchattia on tietyllä tapaa mahdollista tehdä hieman turvallisemmaksi ja yksityisemmäksi. Törkyviestejä tai epäsopivia kuvia ei varsinaisesti voi poistaa, mikäli niiden lähettäjä on jo kaverina, mutta tällöin kyseinen kaveri kannattaa poistaa sovelluksesta. Asetuksia muokkaamalla voi myös hallita, kuka voi ottaa yhteyttä, kuka voi katsoa tarinan ja hallita näkyvyyttä ehdotuksissa.Näin pääset Snapchatin asetuksiin:Valitse vasemmasta yläkulmasta profiilikuvake.Valitse oikeasta yläkulmasta asetukset (ratas).Rullaa asetuksissa hieman alaspäin kohtaan 'Kuka voi...'Vaihda 'Ottaa minuun yhteyttä' -kohdasta vaihtoehto 'Kaverit', jolloin vain Snapchat-kaverit voivat ottaa suoraa yhteyttä esimerkiksi lähettämällä Snappeja.Vaihda 'Katsoa oma tarinani' -kohdasta vaihtoehto 'Vain kaverit', jolloin vain Snapchat-kaverit näkevät tarinan. Käyttäjä voi myös tarkemmin määritellä tietyille kavereille oikeuden nähdä tarina.Kohdasta 'Näytä minut ehdotuksissa' voi laittaa näkymisen pois päältä, jolloin et enää näy erilaisissa ehdotusluetteloissa.Näiden lisäksi kohdasta 'Oma tilini' voi halutessaan muuttaa oikean nimen joksikin muuksi ja matkapuhelinnumeron kohdalta voi laittaa pois päältä kohdan 'Anna toisten löytää minut matkapuhelinnumerollani'.Snapchatissa on myös Kartta-ominaisuus, jonka kautta muut Snapchat-kaverit voivat nähdä sinun sijainnin. Tämä on myös mielenkiintoinen ominaisuus ja toisinaan käytännöllinen, mutta myös vaarallinen, mikäli kaverilistalle on päätynyt epämääräisiä henkilöitä.Jos Kartta-ominaisuutta haluaa käyttää ja sijaintia jakaa, kannattaa asetuksista valita vain tietyt kaverit, joille sijaintia jaetaan. Kartta-ominaisuuden voi myös estää kokonaan, jos Snapchatille ei anna oikeuksia sijainnin käyttöön.Mikäli kaverilistalle on päätynyt epämääräinen henkilö, tämän voi ilmoittaa, estää tai poistaa kavereista.Valitse vasemmasta yläkulmasta profiilikuvake.Valitse 'Kaverit'.Etsi kaveri, jonka haluat estää tai poistaa ja paina tämän kohdalla hetken pohjassa.Valitse kohta 'Lisää'.Valitse haluamasi kohta: Ilmoita, Estä tai Poista kaveri.Katso myös: