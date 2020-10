Avast: 21 uutta haittaohjelmaa löydetty Google Play -sovelluskaupasta

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack - NEW

Assassin Legend - 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences - 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences - Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip - NEW

Props Rescue

Google on yrittänyt jo vuosia parantaaturvallisuutta ja päästä eroon haitallisista sovelluksista, mutta kehittäjät löytävät aina uusia tapoja kiertää estoja sekä tarkastuksia. Tällä kertaa on löytänyt Google Play -sovelluskaupasta 21 uutta sovellusta, jotka voidaan luokitella haittaohjelmaksi. Kyse on mobiilipeleistä, jotka sisältävät piilotettuja mainosohjelmia.Nämä pelit kuuluvat 'HiddenAds' -sarjaan eli ne ovat troijalaisia, jotka on luokiteltu hyödyllisiksi mutta sen sijaan näyttävät tarpeettomia mainoksia sovelluksen ulkopuolella. Tämäntyyppiset sovellukset usein myös poistavat kuvakkeen, jolloin mainoksien lähdettä on vaikeampi paikantaa.Näitä haitallisia pelejä on ladattu noin 8 miljoonaa kertaa. Suurin osa näistä sovelluksista on jo poistettu Play -kaupasta:Avast myös huomauttaa, että haittaohjelmia on helppo välttää muun muassa katsomalla ennen lataamista muiden käyttäjien antamia arvosteluja sekä katsomalla käyttöoikeudet, mikäli niitä on epäilyttävän paljon (esimerkiksi sijainti, kamera, mikrofoni jne).Lue myös: