Näin WhatsAppin "itsestään katoavat viestit" toimivat

on piakkoin saapumassa ominaisuus, jota joko rakastetaan tai vihataan, täysin henkilöstä riippuen. Kyseessä ovat ns. itsestään tuhoutuvat viestit, jotka katoavat vastaanottajalta tietyn ajan jälkeen pysyvästi.WhatsApp ei kuitenkaan ole ilmeisesti sallimassa kovinkaan suurta muokattavuutta katoavien viestien suhteen, jos WhatsAppin beta-versioista kaivetut tiedot pitävät paikkaansa myös lopullisessa versiossa.Ensinnäkin, ominaisuus täytyy ottaa käyttöön kullekin viestiketjulle erikseen, viestiketjun asetuksista. Englanniksi kyseinen kohta kulkee nimelläItse asiassa kyseisen ruksin päälle laittaminen muuttaa koko viestiketjun katoaviksi viesteiksi, eli käyttäjä ei voi ilmeisesti lainkaan valita sitä, mikä viesti katoaa itsestään, vaanlähetetyt viestit katoavat.Aiemmin WhatsAppin beta-versiossa pystyi myös säätämään sitä, kuinka pitkän ajan kuluttua viestien pitäisi tuhoutua itsestään, mutta aivan uusimmassa versiossa tämä ominaisuus on poistettu.. Jos vastaanottaja ei lue viestiä kyseisen aikarajan sisällä, hän ei näe viestiä lainkaan.Lisäksi viestit eivät katoa aivan täysin, sillä jos niihin vastaa lainaamalla viestiä, pysyy tuo lainattu teksti tallessa vaikka alkuperäinen viesti tuhoutuisikin viikon kuluessa. Sama koskee viestejä, jotka on välitetty eteenpäin uudelle vastaanottajalle.Lisäksi tuhoutuminen ei koske kuvia tai muuta mediaa, sillä ne tallettuvat vastaanottajan puhelimen tallennustilaan ja ne voidaan tarvittaessa kopioida sieltä eteenpäin.Luonnollisesti katoavissa viesteissä on aina olemassa myös ns. analoginen aukko, eli viesteistä voi ottaa kuvakaappauksenja näin ollen viesti pysyy tallessa haluttaessa ikuisesti.Ominaisuus on toiminnassa tällä hetkellä ainoastaan WhatsAppin beta-version käyttäjillä, eikä ole vielä täyttä varmuutta siitä, milloin katoavat viestit saapuvat WhatsAppin pääversioon. Ominaisuus tulee sekä iPhonen että Androidin WhatsAppiin.