Vihdoin! Pokemon Go -peliin lisää tasoja: Tasot 41-50 aukeavat pian

tason 46 vaatimuslista

Taso 41 : Tehtävänä on kerätä valtava määrä pokemoneja yhden vuorokauden aikana. Tämän lisäksi on myös muita tehtäviä.

: Tehtävänä on kerätä valtava määrä pokemoneja yhden vuorokauden aikana. Tämän lisäksi on myös muita tehtäviä. Taso 42 : Tehtävänä on kehittää (evolve) erikoisemmilla kehitysmuodoilla olevia pokemoneja, kuten mm. kaikki Eevee -pokemonin kehitysmuodot.

: Tehtävänä on kehittää erikoisemmilla kehitysmuodoilla olevia pokemoneja, kuten mm. kaikki -pokemonin kehitysmuodot. Taso 43 : Tehtävänä on osallistua raid-taisteluihin, myöhemmin määritellyin ehdoin.

: Tehtävänä on osallistua raid-taisteluihin, myöhemmin määritellyin ehdoin. Taso 44 : Tehtävänä on taistella muita pokemon-pelaajia vastaan.

: Tehtävänä on taistella muita pokemon-pelaajia vastaan. Taso 45 : Tehtävänä on taistella Team Go Rocket -vihollisia vastaan.

: Tehtävänä on taistella -vihollisia vastaan. Taso 46 : Useita tehtäviä, jotka pitää suorittaa ennen tason aukeamista. Näihin kuuluvat mm. munien kypsyttäminen ja kuvien ottaminen pelin sisällä.

: Useita tehtäviä, jotka pitää suorittaa ennen tason aukeamista. Näihin kuuluvat mm. munien kypsyttäminen ja kuvien ottaminen pelin sisällä. Taso 47 : Lisää raid-taisteluita, tiukemmin ehdoin.

: Lisää raid-taisteluita, tiukemmin ehdoin. Taso 48 : Oman buddy-ystävän kanssa suoritettavia tehtäviä, kuten tietty määrä käveltyjä kilometrejä buddyn kanssa, jne.

: Oman buddy-ystävän kanssa suoritettavia tehtäviä, kuten tietty määrä käveltyjä kilometrejä buddyn kanssa, jne. Taso 49 : Pelin sosiaalisen puolen esilletuontia, eli käytännössä lahjojen lähettämistä, jne pelin sisäisen ystäväverkoston välillä.

: Pelin sosiaalisen puolen esilletuontia, eli käytännössä lahjojen lähettämistä, jne pelin sisäisen ystäväverkoston välillä. Taso 50: Useita erilaisia suoritettavia tehtäviä, mm. tietty määrä täydellisiä pokepallon heittoja, legendaaristen pokemonien nappaamista, raid-taisteluita, taisteluita Team GO Rocket -pääliköitä vastaan, jne.

-peliä voi pelata monella eri kulmalla. Monelle pidempiaikaiselle pelaajalle se tärkein tavoite on ollut saavuttaa omalle hahmolleen pelin korkein mahdollinen taso, eliMutta Pokemon Go julkaistiin jo vuoden 2016 kesällä . Tästä johtuen maailmassa on miljoonia pelaajia, jotka ovat jo saavuttaneet himoitun tason 40 ja pelin hohdokkuus on kenties sen myötä karissut.Nyt peliä kehittäväon ilmoittanut vihdoin julkaisevansa peliin myös uusia tasoja.julkaistaan Australiassa jo huomenna, 20.11.2020, ja muu maailma seuraa myöhemmin perästä. Australian julkaisun tavoitteena on testata uusia tasoja ja mahdollisesti muokata vielä niiden vaatimuksia ennen uusitun tasojärjestelmän tuomista käyttöön laajemmalti.Tasot 1-40 ovat Pokemon Go-pelissä pisteillä saavutettavia, mutta uudet tasot eivät. Luonnollisesti pohjalle vaaditaan ensin tason 40 saavuttaminen pisteitä keräämällä, mutta uusia tasoja ei pelkillä pisteillä pääse etenemään.Niantic kuvaa uusien tasojen vaatimuksia yleisellä tasolla seuraavasti:Lisäksi peliin tulevat uudet XL-karkit, joilla jo aiemmin napattuja pokemoneja voi kehittää vielä vahvemmiksi kuin aiemmin on pystynyt. Aiheesta kertoi Niantic omassa blogissaan