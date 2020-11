Nopeustestissä vastakkain iPhone 12 ja OnePlus 8T

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Kiinalaisvalmistaja OnePlus on vuosia markkinoinut omia älypuhelimiaan nopeudella ja sulavuudella. Android-leiristä onkin vaikea löytää suorituskykyisempiä ja nopeammin toimivia laitteita kuin OnePlussan kyseisen vuoden uutuuslaitteet.



Applella kuitenkin tehot ovat vuosittain omassa kategoriassaan erityisen hyvin optimoidun käyttöjärjestelmän ja huippusuorituskykyisten piirien johdosta. Mutta miten näiden kahden valmistajan laitteet vertautuvat tänä vuonna toisiinsa nopeuden suhteen?



Android Authority on julkaissut videon heidän oman nopeustestin Speed Test G:llä tehdystä vertailusta Applen ja OnePlussan laitteiden välillä.



Kilpailu OnePlus 8T:n ja iPhone 12:n välillä on alussa jokseenkin tiukka, mutta lopulta ero kasvaa melkoisesti ja iPhonen voittomarginaali on peräti 15 sekuntia. OnePlussan tulos 1:18.8 ei ole kuitenkaan huono, sillä sen aika on nyt Android-puhelinten listan kärjessä.





Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Jaa artikkeli Facebook Twitter Whatsapp