Apple paljasti App Storen vuoden suosituimmat pelit ja sovellukset

Apple on kertonut sen mobiilisovelluskaupan suosituimmista sovelluksista ja peleistä. App Storen suosituimpiin lukeutui tälläkin kertaa niin vanhoja tuttuja kuin uusia tuttavuuksia.Vuoden 2020 suosituin ilmainen peli oli jo 2018 julkaistu, mutta hiljattain suosioon noussut, Among Us!. Perässä tulivat Call of Duty: Mobile, Roblox ja Subway Surfers.Maksullisten pelien listalla ykköspaikan otti klassikoksi muodostunut Minecraft. Seuraavat sijat menivät Plague Inc.:lle, Heads Up!:lle, Monopolille, Bloons TD 6:lle, Geometry Dashille sekä NBA 2K320:lle.Apple Arcaden suosituin peli oli Sneaky Sasquatch ja seuraavina mm. Hot Lava ja Skate City.Jos pandemiaa ei varsinaisesti voi päätellä suosituimmista peleistä, niin sen sijaan ykkösenä ollut ilmainen sovellus siitä viestii. Zoom otti kärkisijan ja kakkoseksi pääsi tämän vuoden some-sensaatio TikTok. Seuraavina olivat mm. Disney+ sekä tutummat some-nimet YouTube, Instagram, Facebook ja Snapchat.Maksullisista sovelluksista voitto meni kuvaeditori TouchRetouch, jonka perässä olivat Procreate Pocket, Facetune, HotSchedules ja AutoSleep Sleep Tracker.Tässä kaikkien kategorioiden Top 15 -listat.