Väriä keskusteluihin! WhatsApp toi uudet ja kustomoitavat taustakuvat keskusteluille

Facebookin omistama WhatsApp on julkaisi eilen kuun ensimmäinen päivä päivityksen maailman suosituimmalle pikaviestimelle. Kyseinen päivitys tuo mukanaan paremmat kustomointiominaisuudet keskusteluihin.



Päivityksen myötä keskusteluiden taustakuvat pystyy valitsemaan huomattavasti isommasta valikoimasta, jossa on niin taidetta kuin valokuvia. Mikä kuitenkin tärkeämpää niin päivityksen myötä taustakuvan pystyy valitsemaan myös jokaiselle keskustelulle erikseen.



Tämä todennäköisesti tulee vähentämään vääriin keskusteluihin lähetettyjä viestejä, joka on tapahtunut varmasti itse kullekin WhatsAppia paljon käyttävälle.



Lisäksi WhatsAppin omien taustakuvien jaottelu on nyt tehty kahteen kategoriaan: tummiin ja vaaleisiin. Tämän avulla WhatsApp pystyy valitsemaan järjestelmän tumman moodin ollessa päällä tummemman taustakuvan, joka saattaa auttaa akkukestossa laitteesta ja taustakuvasta riippuen.



Päivitys saapunee tulevien päivien tai kenties viikkojen aikana porrastetusti saataville.











