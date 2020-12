OnePlus tutkii ongelmia kuulokkeissa, lopettiko toinen Buds-korvanapeista toimimasta?

Kiinalaisen älypuhelinvalmistaja OnePlussan viralliseen foorumiin on viimeaikoina ilmestynyt useampia julkaisuja ongelmista yhtiön langattomia Buds-kuulokkeiden kanssa.Erityisesti käyttäjät ovat havainneet toisen korvanapin yht'äkkistä kuolemista, jonka johdosta napista ei kuulu enää ollenkaan ääntä ja lataaminen ei nosta akun lataustasoa.Joillekin käyttäjille OnePlus on jo korvannut nappeja uusilla, mutta niissäkin on esiintynyt ongelmia. OnePlus on tiedostanut ongelman ja etsii parhaillaan ratkaisua ongelmaan, mutta tämän enempää yhtiö ei paljastanut viestissä Android Authoritylle Mikäli vika ilmenee, niin todennäköisesti paras mahdollisuus saada asia korjatuksi on ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään tai OnePlussan Suomen Service Centeriin