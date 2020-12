Kuvissa väitetysti tuleva Google Pixel XE

Googlen Pixel -sarja on ollut vuosien ajan melkoisen yksitoikkoinen, ja ainoastaan uudet a-mallit ovat sekoittaneet selkeää mallijaottelua. Nyt vuodot esittelevät laitetta, jonka nimeksi kerrotaan jotain aivan muuta. Slashleaksin välityksellä vuodetut kuvat esittelevät laitetta, jonka tiedoista paljastuu nimi Google Pixel XE. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Googlen puhelin esiintyy tällä nimellä.Erikoista on myös, että mallinimeen ei ole liitetty lainkaan numeroa, joten sen mukaan se olisi erillinen muista Pixel-sarjan laitteista. Kenties kyseessä on uusi iPhone SE:n haastaja, joka korvaa Pixel 4a:n, ja näin ollen Pixel 5a:ta ei koskaan tulisi.Päätellen kuvassa näkyvän laitteen varsin kookkaista reunuksista kyseessä ei ole kovinkaan arvokas laite. Etukameran paikka paljastuu myös kuvista, mutta muuten laitteesta on vaikea päätellä juurikaan mitään, eivätkä kuvatkaan ole kovin laadukkaita.Kovin varmaksi tätä vuotoa ei kannata olettaa ja kyseessä voi hyvinkin olla täysin tekaistu laite. Googlelta odotetaan seuraavia laitteita kenties vasta ensi vuoden ensimmäisen puoliskon loppupuolella, joten jäämme odottamaan uusia vuotoja joko Pixel XE:stä tai Pixel 5a:sta.