Samsung: Näitä älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita ei tueta enää vuonna 2021

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear 2

Samsung Galaxy Gear 2 Neo

Samsung Gear S

Samsung Gear Fit

Tekniikka kehittyy. Ja valitettavasti etenkin yritykset, joiden liiketoimintamallina on myydä fyysisiä tuotteita kuluttajille, tekevät rahansa nimenomaan tuotteiden myynnistä. Tämä heijastuu maailmaamme siten, että tuotteiden tuki loppuu usein turhankin äkkiä.Ongelma on erityisen ärsyttävä Android-puhelinten osalta, joissa jotkut valmistajat lupaavat tukea myydyille puhelimilleen vain aivan lyhyen hetken ajan. Jotkut valmistajat taas käyttävät pitkää tukea markkinointinsa tukena. Tästä esimerkkinä vaikkapa lista Android 11 -päivityksen saavista puhelimista eri valmistajilta , joka kuvastaa tilanteen ankeutta tiettyjen valmistajien osalta.Nyton kertonut, että nippu sen valmistamiajalopettaa toimimisen, mikäli käyttäjä päivittää puhelimensa tammikuussa julkaistavaan uuteen-puhelimeen. Aiheesta kertoi hollantilainen Galaxy Club -sivusto Älkellot ja aktiivisuusrannekkeet, joiden tuki lakkaa tulevien Samsungin puhelinten julkistuksen myötä ovat:Kaikki listalla olevat tuotteet ovat toki jo useamman vuoden vanhoja ja niiden kerrotaan toimivan edelleen mainiosti, jos puhelintaan ei päivitä uuteen, mutta yhteensopivuus lakkaa S21 oston yhteydessä. On oletettavaa, että tuki myös muiden ensi vuonna julkaistavien Samsungin puhelinten kanssa päättyy ainakin listalla olevien tuotteiden osalta. Jos on tarkoitus päivittää aktiivisuusranneketta muutenkin, suosittelemme tutustumaan paras aktiivisuusranneke -listaukseemme