Opas: Miten poistaa mainokset Xiaomin puhelimista?

Henkilökohtaiset mainossuositukset

Avaa puhelimen asetukset Mene kohtaan Salasanat & tietoturva Valitse Yksityisyys Valitse Mainospalvelu Laita Henkilökohtaiset mainossuositukset pois päältä

Avaa puhelimen asetukset Mene kohtaan Tietosuoja Valitse Mainokset Valitse Jätä mainosten personointi pois

MSA

Avaa puhelimen asetukset Mene kohtaan Salasanat & tietoturva Valitse Valtuutus & peruutus Valitse MSA ja peruuta valtuutus

Mainosten poistaminen sovelluksista

Valitse Asetukset, kun skannaus tapahtuu Laita Vastaanota suosituksia pois päältä

Avaa sovellus Valitse Asetukset Laita Näytä suositeltu sisältö pois päältä

Avaa sovellus Valitse profiili Valitse Asetukset Laita Näytä mainoksia pois päältä

Kiinalainentekee kovaa nousua Suomen puhelinmarkkinoilla. Syy nousuun on erittäin hyvä hinta-laatusuhde useimpien mallien kohdalla.Xiaomin puhelimet hyödyntävät Android-käyttöjärjestelmää, johon Xiaomi on tehnyt omia lisäyksiään MIUI-käyttöliittymän muodossa. Yksi näistä lisäyksistä on mainosten upottaminen muutamiin kohtiin käyttöjärjestelmää.Mainosten lisääminen suoraan käyttöjärjestelmään ja sovelluksiin on Xiaomin tapa tehdä hieman lisää rahaa, sillä puhelimia myydään pienillä voittomarginaaleilla.Tästä oppaasta näet, miten näistä Xiaomin mainoksista pääsee eroon.Sisältö:Kun poistat henkilökohtaiset mainossuositukset näet edelleen saman määrän mainoksia, mutta ne eivät perustu käyttäytymiseesi tai henkilötietoihisi.Käyttöjärjestelmästä löytyy kaksi kohtaa, josta mainossuositukset voidaan laittaa pois päältä.Kohta 1:Kohta 2:MSA:n (MIUI System Ads, MIUI-järjestelmämainokset) pois päältä laittaminen vähentää mainosten näkymistä, mutta ei poista niitä kokonaan.Näin poistat MSA-sovelluksen käytöstä:Eniten mainoksia näkyy Xiaomin omissa sovelluksista, joista niiden näkyminen täytyy poistaa jokaisesta erikseen.Ehkäpä eniten mainoksia tulee vastaan, kun lataat uuden sovelluksen Google Play -sovelluskaupasta, jolloin Xiaomin Turvallisuus-sovellus skannaa sovelluksen.Näin poistat skannauksen yhteydessä näkyvät mainokset:Vastaavalla tavalla mainosten poistaminen onnistuu muistakin Xiaomin omista sovelluksista. Alla pari esimerkkiä.Lataukset-sovellus:Teemat: