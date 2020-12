Viralliset Galaxy S21 -promokuvat vuosivat, tältä näyttää tuleva huippu-Samsung uusissa väreissä

Samsungin tulevan huippupuhelinmalliston julkaisu on vain noin kuukauden pääästä, mikäli huhuja on uskominen. Tammikuussa Samsungilta odotetaan kolmea uutta puhelinta: Galaxy S21, Galaxy S21+ ja Galaxy S21 Ultra.Jo aiemmin kerroimme vuodosta, joka esitteli epävirallisia renderöintejä tulevista huippu-Galaxyistä, mutta nyt tarjolla on väitetysti aitoa tavaraa. Saksalainen WinFuture.de on saanut käsiinsä aidot Galaxy S21 -promokuvat, joissa laite paljastuu neljänä uutena värivaihtoehtona.Näissä kuvissa ovat ulkoisesti lähes identtiset Galaxy S21 ja Galaxy S21+. Ultra-mallissa kameroita on puolestaan yksi enemmän, joten ero on helppo huomata.Sen sijaan kaikissa on sama erikoinen kameramoduuli, joka vahvistuu näistäkin kuvista. Se kohoaa takakannesta melkoisesti, mutta sulautuu yhteen sivun ja yläosan kanssa.Galaxy S21:stä on tulossa tämän vuodon perusteella ainakin neljä värivaihtoehtoa: violetti, pinkki, valkoinen ja harmaa. Galaxy S21+:n suhteen värivaihtoehdoista löytyy ainakin perusmallia tummempi harmaa.Lisää vuotokuvia löydät WinFuturen jutusta