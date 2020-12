Päivän diili: Motorola Moto G Plus 5G-puhelin alle 200 euroa

Päivän diiliksi valikoitui tällä kertaa Motorolan 5G-puhelin, joka on varsin kivassa talvitarjouksessa nyt alle 200 euroa, palaten Black Friday -viikon hintatasolle.Tässä 199 euron paketissa saa paljon puhelinta vähällä. Moto G Plus 5G tarjoaa nimensä mukaisesti 5G-yhteydet, mutta mukana on myös suuri 6,7 tuuman Full HD+ -kosketusnäyttö, jonka virkistystaajuus on 90 hertsiä. Tämä tarkoittaa, että puhelimen näyttö on sulavampi kuin perinteisessä 60 hertsin tapauksissa.RAM-muistia on neljä gigatavua ja kyseinen 199 euron malli sisältää 64 gigatavua tallennustilaa, joka on laajennettavissa suhteellisen edullisesti microSD-muistikortilla.Laitteesta löytyy myös neljä takakameraa (48 MP peruskamera, 8 MP laajakulma, 5 MP makro ja 2 MP syvyyssensori) sekä kaksi etukameraa (16 MP perus- ja 8 MP laajakulmakamera).Muihin ominaisuuksiin kuuluu mm. pikaladattava (20 W) 5000 milliampeeritunnin akku, sormenjälkilukija sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä.