Mahdoton onnistumassa? Diablon mobiiliversio kerää kehuja

Legendaarinen-pelisarja esitteli tulevaa mobiilipeliä jo pari vuotta sitten, mutta projekti sai tuolloin täystyrmäyksen faneilta. Sittemminon ollut hiiren hiljaa projektista, kunnes nyt on alkanut viimein tapahtumaan - ja isosti.Useat amerikkalaiset pelimediat ovat päässeet testaamaan tulevaa-mobiilipeliä ja ovat olleet pääsääntöisesti vakuuttuneita. Usea media on kuvannut sitä, miten tuntuisi, kuin kaikki olisi todella, todella tuttua - eli Diablo olisi saatu sittenkin onnistuneesti siirtymään mobiilimaailmaan.Alla pitkä esittelyvideo Diablo Immortalin alfa-testiversiosta:Diablo Immortalin julkaispäivä ei ole tällä hetkellä tiedossa, mutta pelin testaajaksi voi ilmoittautua jo nyt . Peli julkaistaan iPadille, iPhonelle ja Androidille "kun se on valmis".