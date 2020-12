Telegramiin tulossa hieman mainoksia - viestintäsovellus sai uusia ominaisuuksia, kuten äänipuhelut ryhmiin

Telegram tietojen tallentaminen muistikortille Androidilla.

on kertonut blogissaan viestintäsovelluksen uusista ominaisuuksista. Lisäksi palvelun perustajakertoo viestissään , että palvelu on saamassa hieman mainoksia ja maksullisia lisäominaisuuksia.Merkittävin uudistus on ryhmien äänipuhelut. Mikä tahansa ryhmä voi nyt toimia Discordin tyylisenä äänipuheluryhmänä, johon kuka tahansa voi liittyä koska tahansa.Ryhmissä on erillinen palkki, josta näkee kuka puhuu sillä hetkellä. Äänipuheluun liittynyt henkilö voi selata samanaikaisesti keskustelua ja lähetellä viestiä. Androidin puolella sovelluksesta poistumisen jälkeen painikkeet mikrofonin mykistämiseen jää ruudulle kelluvana kuvakkeena.Ominaisuutta aiotaan parantaa tulevaisuudessa ja lisätä myöskin mahdollisuus jakaa näyttö muille keskustelijoille.Telegramin animoidut tarrat ovat saaneet päivitystä pienempään, joten ne latautuvat entistä nopeammin. Lisäksi palvelussa on nyt enemmän animoituja emojia.Androidin puolella sovellus on saanut enemmän päivitystä animaatioihin. Lisäksi Android-käyttäjät voivat nyt siirtää Telegramin dataa muistikortille, jos puhelimen sisäinen muisti käy vähiin.iOS:n käyttäjät voivat nyt laittaa Sirin lukemaan viestit ääneen kuulokkeiden kautta.Uudet ominaisuudet ovat nyt julki, joten sovellus kannattaa päivittää sovelluskaupan kautta.Uusien ominaisuuksien lisäksi palvelun perustaja Pavel Durov on paljastanut aktiivisten käyttäjien määrän lähestyvän 500 miljoonaa.Durov on vuosien ajan maksanut tarvittavat kulut omista säästöistään, mutta kasvun myötä palvelu tarvitsee enemmän rahaa muun muassa servereiden kulujen kattamiseen.Palveluun on tämän takia tulossa mainoksia. Mainosten sijoittelun luvataan olevan sellaista, että suurin osa käyttäjistä tuskin edes huomaa muutosta. Mainoksia ei siis lisätä ainakaan suoraan keskusteluihin.Mainoksia varten kehitetään oma alusta, jonka luvataan kunnioittavan käyttäjän yksityisyyttä.Rahaa tullaan tekemään myöskin maksullisilla ominaisuuksilla, mutta nykyiset ominaisuudet pysyvät ilmaisina edelleen käyttäjille. Tarkempia tietoja maksullisista ominaisuuksista ei kuitenkaan vielä paljastettu.Durov myös lupaa, että Telegramia ei myydä, kuten WhatsAppin kohdalla tehtiin ja myytiin Facebookille.