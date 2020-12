WhatsAppiin taas uusia toimintoja

WhatsAppin betaversioista paljastuu aina se, mitä WhatsAppiin on tulossa lähiaikoina. Nyt uusimmassa WhatsAppin betaversiosta on taas paljastunut näppärä uusi toiminto, joka löytänee tiensä myös tavalliseen WhatsAppiin piakkoin.



Täysin uutena toimintona on nyt tarjolla useamman kuvan tai videon kerralla liittäminen keskusteluun. Toiminto toimii käytännössä siten, että menet puhelimesi kuvagalleriaan, valitset sieltä useamman kuvan ja valitset valikosta lopuksi "Kopioi". Sen jälkeen siirryt WhatsAppissa keskusteluun, johon haluat kyseiset kuvat liittää ja valitset valikosta tai tekstirivin pikavalinnasta "Liitä" ja kaikki valitut kuvat ja videot liitetään kyseiseen keskusteluun.



Viime aikoina WhatsApp on muutenkin parantanut tahtiaan uusien ominaisuuksien testailussa. Testin alla ovat ainakin puhelut WhatsAppin selainversiolle, uudet tarrat, parannuksia tummaan tilaan sekä vuori erilaisia pienempiä uudistuksia.



WhatsAppin betaversiosta toiminnot yleensä siirtyvät tietyn testijakson jälkeen myös varsinaiseen WhatsApp-sovellukseen, joten useamman kuvan/videon liittäminen nähtäneen myös varsinaisessa WhatsAppin sovelluksessa piakkoin.

