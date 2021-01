Joulukuun myydyimmät puhelimet: edullinen Galaxy A20e erittäin suosittu

DNA:n myydyimmät puhelimet joulukuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone SE (2. sukupolvi) OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Samsung Galaxy A21s OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 Pro 5G OnePlus Nord N100 Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille joulukuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord N10 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord 5G OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 Pro Max 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi Mi 10 Lite 5G Honor 9X Lite

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille joulukuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy XCover 4s Enterprise Edition Samsung Galaxy A40 Enterprise Edition Nokia 5.3 Samsung Galaxy A51 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 12 mini 5G OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A71

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A20s

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuussa 2020

Nokia 5.3 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone SE Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy S20 FE LTE

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuussa 2020

Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A42 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE 2020 OnePlus Nord Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A21s

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuussa 2020

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A42 Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Nokia 800 tough Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 12 mini Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy A41

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet joulukuussa 2020

Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Honor Band 5 Garmin Vivomove 3S Sport Apple Watch Series 3 Huawei Watch GT2 Honor Watch Magic Huawei Band 4 Pro Honor MagicWatch 2 Samsung Watch Active 2 Xiaomi Amazfit Bip S Xiaomi Amazfit T-Rex Suunto 3 Honor Watch ES Huawei Watch GT 2 Pro

Elisan myydyimmät älykellot joulukuussa 2020

Huawei Watch Magic Polar Ignite Apple Watch Series 6 GPS Apple Watch Series 6 GPS + Cellular eSIM Apple Watch Series 3 GPS Garmin Venu Polar Vantage M Apple Watch SE GPS Honor Watch ES Polar Unite Huawei Watch GT2 Pro Huawei Watch Fit Honor Magic Watch Samsung Galaxy Watch Active Polar M430

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille joulukuussa 2020

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular Apple Watch Series 6 GPS Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Samsung Galaxy Watch 4G Apple Watch SE GPS + Cellular Huawei Watch GT2e Honor Magic Watch Garmin Vivomove 3S Sport Huawei Watch GT2 Suunto 3

Operaattorit ja Gigantti ovat julkaisseet listansa joulukuun myydyimmistä älypuhelimista ja älykelloista.Joulukuun selvä ykkönen oli Samsungin edullinen, sillä tämä puhelinmalli otti kärkipaikan useilla jälleenmyyjillä. Puhelinta myytiin joulukuun aikana jopa alle 100 eurolla , jonka myötä tämä puhelin oli hyvä vaihtoehto esimerkiksi lapsen ensimmäiseksi puhelimeksi."Joulumyynti oli ennätystasolla, kun lahjapaketteihin hankittiin kovia täytteitä. Galaxy A20e on edullisen hinnan vuoksi ollut suosittu hankinta lasten ensipuhelimeksi", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtajakertoo.Myös muut Samsungin edullisista puhelimista kiinnostivat joulukuussa. Esimerkiksi DNA:lla kärkikolmikon muodostaa Galaxy A20e,ja. Gigantilla puolestaan kuluttajapuolella kymmenen myydyimmän puhelimen joukkoon mahtui kaiken kaikkiaan viisi Samsungin mallia."Keskihintaiset puhelimet ovat vaikuttavat olleen erittäin suosittuja lahjoja tänä jouluna. Listalla ovat sijoittuneet hyvin niin Samsung Galaxy A -sarjan puhelimet kuin loppuvuodesta markkinoille tullut One Plus Nord N100, joka kipusi suoraan listan kakkospaikalle", kertoo Gigantin puhelinmyynnistä vastaava myyntipäällikköSamsungin lisäksi listoilla nähdään useita iPhone -malleja, joista parhaiten on menestynyt. Uusista iPhone 12 -sarjan puhelimista eniten kiinnosti, joka ylsi esimerkiksi Telian listalla kolmanneksi.Samsungia ja Applea parhaiten haastaa OnePlus. Telian kolmanneksi myydyin puhelin olija Gigantin toiseksi myydyin oliSuomessa hyvää nousua tekevä Xiaomi on saanut Top -listoille-puhelimen DNA:lla ja Elisalla.