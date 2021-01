Tuliko outo ilmoitus? WhatsApp muutti käyttöehtojaan - hyväksy tai käyttö loppuu

Facebook saa luvan mainostaa omia palveluitaan WhatsAppin käyttäjille.

Facebook saa käyttää WhatsAppin yhteystietojen tietoja suositellakseen sisältöä, ehdottaakseen yhteystietoihin uusia käyttäjiä, parantaakseen mainontaansa sekä parantaakseen palveluitaan.

Facebookilla ei ole edelleenkään lupa lukea varsinaisia viestejä, mutta yhtiö saa tiedon siitä, keiden kanssa viestittelet.

ole edelleenkään lupa lukea varsinaisia viestejä, mutta yhtiö saa tiedon siitä, keiden kanssa viestittelet. Muutokset mahdollistavat myös jatkossa WhatsAppin ja muiden Facebookin omistamien viestisovellusten (kuten Messengerin ) välillä tapahtuvat viestien välitykset.

välillä tapahtuvat viestien välitykset. Jos viestittelet yritykselle (monet yritykset käyttävät WhatsAppia asiakaspalvelun kanavana), voi viestejäsi päätyä myös yrityksen käyttämien lisäsovellusten luettavaksi.

Viime päivinä monillekäyttäjille on tullut sovellusta avattaessa esiin erikoinen viesti, joka on pitänyt hyväksyä ennen sovelluksen käytön jatkamista.Muutoksen taustalla ovat WhatsAppin emoyhtiönpyrkimykset tiivistää omistamiensa yritysten, kuten WhatsAppin ja, yhteistyötä tietojen jaon ja toiminnallisuuden osalta.Tiivistettynä uusien käyttöehtojen tärkeimmät muutokset:On huomattavaa kuitenkin, että näistä kohdista valtaosakoske EU/ETA-aluetta, eli ml. Suomea. Suomessa WhatsAppin tietojan ei käytetä Facebookin mainonnan tai palveluiden parantamiseen käyttöehtojen uusimisen jälkeenkään.Ehdoista ei voi kieltäytyä, sillä ne on pakko hyväksyä, jos haluaa jatkaa WhatsAppin käyttämistä. Muuttuneet käyttöehdot löytyvät kokonaisuudessaan täältä Valtaosa muutoksista koskee ainoastaan EU-alueen ulkopuolisia maita.