Koronavilkku 2.0 julkaistu - lataa heti, tämä muuttui

Suomen virallinen korona-altistumisten jäljittämiseen tarkoitettu sovelluson päivittynyt uuteen versioon.Koronavilkun versio 2.0 yhdistää Suomen Koronavilkun useiden muiden Euroopan maiden vastaavien sovellusten kanssa siten, että tieto kulkee sovellusten välillä.Käytännössä siis Koronavilkun keräämiä tietoja ei jaeta mihinkään muualle, mutta jos samassa tilassa - vaikkapa lentokentällä - on kaksi ihmistä yli 15 minuutin ajan lähikontaktissa ja toisella heistä on Koronavilkku asennettuna puhelimessaan ja toisella jonkun muun eurooppalaisen maan vastaava sovellus, ymmärtävät sovellukset altistumistilanteen tapahtuneen. Eli jos toisella henkilöistä todetaan myöhemmin positiivinen koronanäyte, tulee tieto siitä myös toisen käyttäjän puhelimeen - kuten pitääkin.Yhteensopivia maita Koronavilkun kanssa ovat tällä hetkellä Italia, Irlanti, Espanja, Kroatia, Latvia, Saksa, Tanska, Puola ja Hollanti.Kuten tähänkin asti, ilmoitus altistumisesta on anonyymi - eli vastaanottaja, jolle tulee tieto altistumisesta, ei saa tietää sitä, keneltä tai missä yhteydessä altistuminen on tullut.

Koronavilkun uusi versio pitäisi olla päivittynyt automaattisesti suurimmalla osalla käyttäjistä, mutta kannattaa tarkistaa päivitysten saatavuus itse, alla olevista latauslinkeistä:Koronavilkku on asennettu tällä hetkellä jo 2,5 miljoonaan puhelimeen ja se käyttää ns. Bluetoothin Low Energy -tilaa seuratakseen sitä, onko lähistöllä muita laitteita, joissa yhteensopiva sovellus on asennettuna. Se ei kerää käyttäjästään mitään tietoja, joilla viranomaiset voisivat yhdistää sovelluksen käyttäjän henkilötietoihin.