Opas: Näin siirrät WhatsApp-ryhmän Signaliin

1. Lataa ja asenna Signal

on yksityisyyteen ja turvallisuuteen keskittyvä pikaviestisovellus, joka toimii käyttäjän näkökulmasta lähes samalla tavalla kuin WhatsApp.Suuri ero tulee siitä, että Signal ei jaa tietojasi Facebookille tai millekään muulle kolmannelle taholle, kuten monet muut pikaviestimet tekevät. Lisäksi Signal eroaa muista pikaviestimistä siinä, että se on avointa lähdekoodia, jonka salaus on julkisesti saatavillaNyt Signal on julkaissut ohjeet siitä, miten voit helposti luoda uuden Signal-ryhmän ja kutsua aiemmin vaikkapa WhatsAppissa tai Messengerissä ryhmässä olleet käyttäjät uuden Signal-ryhmän jäseniksi.Tässä ohjeistus selkeällä suomella:Lataa ja asenna Signal. Se löytyy sekä Androidille että iPhonelle

2. Luo uusi ryhmä

3. Siirry ryhmän asetuksiin

4. Luo ryhmälinkki

5. Jaa ryhmälinkki

Napauta Signalin päänäkymän oikeasta yläkulmasta löytyvää kolmen pisteen valikkoa ja valitse kohtaSeuraavaksi, valitse ryhmällesi nimi ja kutsu siihen mukaan käyttäjiä, joilla on jo Signal käytössä.Nyt, ryhmän näkymässä, valitse oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen valikon takaa kohtaAsetuksissa, napauta kohtaaNapauta nyt kohtaaja jaa linkki haluamaasi WhatsApp-ryhmään, Messengeriin tai missä haluatkaan käyttäjiä Signaliin kutsua. Linkkiä napauttavat ystäväsi ryhmässä pääsevät välittömästi ryhmän jäseniksi. Jos heillä ei ole vielä Signalia asennettuna, siirtää linkin napauttaminen heidät lataamaan Signalin ensin puhelimelleen.Siinäpä se. Olette siirtyneet turvallisempaan ja salattuun viestittelyyn ryhmänne kanssa.