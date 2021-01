Päivän diili: Xiaomin Mi 10 Lite 5G-puhelinta myydään taas alle 200 euron

Päivän diili

5G-puhelimet ovat yleistyivät viime vuoden aikana ja niitä saakin nyt hyvinkin edullisella hinnalla. Yksi näistä vaihtoehdoista on, jonka hinta on painunut jälleen alle 200 euron.Xiaomi Mi 10 Lite -puhelinta myydään nyt 195 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty noin 249 eurolla.Tällä hintaa saa Snapdragon 765G -järjestelmäpiirin, joka myös mahdollistaa 5G-yhteydet. RAM-muistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on puolestaan mukavat 128 gigatavua. Etupuolen on vallannut 6,57 tuuman AMOLED-näyttö, jonka tarkkuus yltää Full HD -tasolle. Taakse on laitettu neloiskamera, joka sisältää 48 megapikselin pääkameran.Tarjous löytyy Powerilta.