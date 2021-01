Uusi pelaajille suunattu ROG Phone paljastui vuotokuvasta

Asuksen pelipuhelimet ovat olleet jokseenkin yllättävän hyviä jo vuosien ajan. Viimeisimmän ROG Phone 3:n speksit ovat timanttia ja samaa kaavaa voi taatusti odottaa myös seuraajalta.Kiinalaisessa Weibe-somessa julkaistu kuva on väitetysti tulevasta ROG Phone -puhelimesta, joka ei välttämättä kannakaan nimeä ROG Phone 4. Numeron yli saatetaan hypätä, sillä se on Kiinassa epäonnenluku, joten ehkäpä uusi laite on ROG Phone 5.Pelaajille suunnattu muotokieli näkyy tästäkin laitteesta ja takakanteen on painettu teksti "for those who dare" eli "niille jotka uskaltavat". Kuvista näkyy myös punainen nappi puhelimen sivustalla, joka väitetysti laittaa päälle tehokkaamman pelimoodin.Sisuksista oletetaan löytyvän ainakin uusi huippupiiri Snapdragon 888 sekä aimo annos RAM-muistia, mutta myös etukanteen on tulossa kenties uudistuksia.

Asus on vihjannut itse promokuvalla, että uusi ROG Phone on liki kehyksetön. Tämä olisi suuri uudistus ROG Phone -konseptin muotoiluun, sillä siinä on aiemmin panostettu mm. laadukkaisiin stereokauittimiin. Lisäksi pelattaessa kehykset erityisesti ylä- ja alapuolella eivät ole aina pahitteeksi.Nähtäväksi jää miten Asus on nämä asiat ottanut huomioon uudessa muotoilussa.Näiden lisäksi Android Central kertoo , että Kiinan sertifiointiviranomaisen dokumenteista on paljastunut, että laite tukee mm. yli tuplasti nopeampaa 65 watin latausta. Viimevuotinen ROG Phone 3 tukee 30 watin latausta.Julkaisun odotetaan tapahtuvan tämän kevään aikana.