Lapsille suunniteltu 199 euron Xplora 5 -kellopuhelin saapui Suomeen

Lapsille suunniteltu-kellopuhelin on nyt saatavilla Suomessa. Aiemmin Suomessa on tullut myyntiin myös Xplora 4 -kellopuhelin, johon nähden uusi versio tarjoaa pitkälti samat ominaisuudet.Rannekellopuhelin käyttää 1,4-tuumaista 240 x 240 -resoluution TFT-näyttöä, jonka yläpuolella on 2 megapikselin kamera selfieitä varten. Laitteen sisällä on Qualcomm-mikrosiru sekä 800 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa 72 tunniksi tai 5 tuntia puheaikaa.Xplora 5 -kellopuhelimella voi soittaa ja lähettää viestejä, mutta siinä ei ole älypuhelimista tuttuja pelejä tai sosiaalisen median sovelluksia, eikä internet-yhteyttä. GPS-yhteyden avulla vanhemmat voivat seurata omasta puhelimestaan missä lapsi menee.Kellopuhelin on myös iskunkestävä ja sisältää IP68-luokituksen. Laitteessa on myös askelmittari, joka auttaa aktivoimaan lasten päivittäisiä liikuntatavoitteita.

"Me Xploralla ymmärrämme vanhempien paineet hankkia lapselleen älypuhelin, mutta samalla haluamme tukea vanhempien tavoitetta pitää lapset mahdollisimman pitkään kiinni elävässä elämässä, leikin, liikunnan ja sosiaalisten suhteiden kautta. Siksi Xplora toimii aktiivisesti mm. iltapäiväkerhojen ja urheiluseurojen sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa yhteistyössä Suomessa", kertoo Xplora Mobile Oy:n toimitusjohtajaKellopuhelimessa on valmiiksi asennettu XPLORA Mobilen SIM-kortti ja liittymän hinta on 10/11/12 € kuukaudessa.Xplora 5 -kellopuhelimet ovat myynnissä xplora.fi-verkkokaupan lisäksi myös Verkkokauppa.com, Giganteissa, Prismoissa, Euronics ja Power -kaupoissa, sekä Elisa verkkokaupassa kautta maan. Laitteen suositushinta on 199 euroa