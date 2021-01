LG myymässä puhelintuotantonsa

Teknologiajättion myymässä kännykköiden tuotantolaitoksensaille. Tehtaat sijaitsevat Vietnamissa, Kiinassa ja Brasiliassa.LG:n matkapuhelinliiketoiminta on ollut raskaasti tappiollista jo pidemmän aikaa. Vingroup on yksi Vietnamin suurimmista monialayrityksistä. Kaupalla Vingroup aikoo laajentaa korkean teknologian alalle. Kauppaa tukee myös Vietnamin hallitus, joka haluaa maahan korkean teknologian osaamista.LG on vihjaillut matkapuhelinliiketoiminnasta vetäytymistä jo jonkin aikaa jaomien tuotantolaitosten myynti on vahva signaali siitä, että näin on todella tapahtumassa. Tällä hetkellä LG:n suunnitelmat kuitenkin ovat sellaiset, että yhtiö jättää itselleen tuotekehityksen ja irrottautuu ainoastaan tuotteiden valmistuksesta myymällä sen Vingroupille.Kauppaa ei ole vielä allekirjoitettu, mutta sen toteutumista pidetään ainakin korealaisissa lähteissä varsin todennäköisenä. Kaupan jälkeen LG jatkaisi ainakin toistaiseksi puhelinliiketoiminnassa, kehittäen puhelimensa itse, mutta ulkoistaen tuotannon Vingroupille. Samalla logiikalla toimii myös mm., jonka puhelimet valmistetaan kolmansien osapuolten tehtailla.