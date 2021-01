Honor esitteli ensimmäisen puhelimen ilman Huaweita: Tässä on Honor View40

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Honor on esitellyt tänään uusimman älypuhelimensa. Suositun View-sarjan uusin tulokas on Honor View40, joka tarjoaa suuren näytön ja vakuuttavat speksit.Aiemmin Huawein omistama ja marraskuussa itsenäistynyt Honor tarjoaa laitteessa peräti 6,72 tuuman OLED-näytön, joka vastaa kooltaan suurinpiirtein Galaxy Note20:n näyttöä.View40:n näyttö tarjoaa myöskin 120 hertsin virkistystaajuuden, 300 hertsin kosketusvasteen, kattaa koko DCI-P3-väriavaruuden ja tukee HDR10-kuvaa. Resoluutiona on hiukan erikoinen 2676 x 1236, jonka välimuoto FHD+:n ja QHD+:n välillä.Ensimmäistä kertaa View-sarjan laitteessa Honor luottaa MediaTekin piiriosaamiseen. Laitteessa on MediaTekin Dimensity 1000+ -järjestelmäpiiri, jonka tehojen puolesta ei yllä aivan parhaan Snapdragonin tasolle, mutta on vertailukelpoinen Huawein parhaiden Kirin-piirien kanssa. RAM-muistia on 8 gigatavua.Honor View40 sisältää lisäksi 4000 milliampeeritunnin akun ja 66 watin pikalatauksen, jolla akku latautuu 15 minuutissa noin 60 prosenttiin, sekä nopean 50 watin langattoman latauksen, joka sekin lataa 50 prosenttia 30 minuutissa.

Kameroita laitteessa on kolme: 50 megapikselin 1/1,56" RYYB-sensorilla varustettu pääkamera sekä 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrokamera.View40 saapuu Kiinassa myyntiin heti tänään, mutta muista myyntialueista ei ole vielä tietoa. Hintaa Kiinassa on tallennustilasta riippuen joko 3599¥ (128GB) tai 3999¥ (256GB) eli n. 455 tai 505 euroa.