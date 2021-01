Honor ottaa etäisyyttä Huaweihin, diilit yhdysvaltalaisten piirivalmistajien kanssa

View-mallisto on sisältänyt aiemmin vain Huawein Kirin-piirejä, uuden View40:n myötä näin ei enää ole.

Pitkään Huawein omistuksessa ollut, mutta jokseenkin erillisenä brändinä toiminut, Honor siirtyi uudelle omistajalle marraskuussa Huhujen mukaan n. 12,7 miljardin euron arvoinen brändi on nyt kiinalaisten holding-yhtiöiden omistuksessa, jolla ei ole tiettävästi samanlaista läheistä suhdetta valtionhallinnon kanssa. Vaikka valta vaihtuikin Yhdysvalloissa, niin haitaksi liene puolueettomuudesta ei ole.Honor on nyt alkanut lämmitellä välejä entistä enemmän Yhdysvaltoihin päin. Yhtiö on solminut yhteistyöt kahden suuren yhdysvaltalaisen piirivalmistajan Qualcommin ja Intelin kanssa. Lisäksi käsiä on lyöty yhteen mm. Mcirosoftin, AMD:n, Sonyn, Micronin ja MediaTekin kanssa, kertoo Reuters

Suuriosa, ellei valtaosa, Honorin aiemmista laitteista on sisältänyt aiemmin Huawein piiriyhtiö HiSiliconin piirejä. Näiden Kirin-piirien lisäksi halvemmissa laitteissa on suosittu MediaTekin järjestelmäpiirejä, mutta Qualcomm on ollut vain pienessä vähemmistössä Honor-laitteita.Diilien perusteella tämä suhde saattaa muuttua täysin. Jää nähtäväksi tuleeko Kirin-piirejä näkymään enää ollenkaan Honor-laitteissa, sillä juuri julkistetussa View40:ssä Honor luottaa MediaTekiin, vaikka kaikki aiemmat View-laitteet ovat sisältäneet Kirin-piirin.