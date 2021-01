Kajaanilainen mobiilipelikehittäjä Critical Force Oy sai noin 8,3 miljoonan euron rahoituksen

Kajaanilainen mobiilipelikehittäjä on saanut 10 miljoonan dollarin eli noin 8,3 miljoonan euron rahoituksen. Investoijan nimeä ei kuitenkaan paljastettu.Critical Forcen toimitusjohtajakertoo, että hän tapasi kyseisen yrityksen edustajia neljä vuotta sitten. Tämän jälkeen yhteyttä on pidetty vuosien ajan investoijaan ja noin puoli vuotta sitten keskustelut kääntyivät sijoittamismahdollisuuteen.Critical Forcella on tällä hetkellä 55 työntekijää. Tiimiä voidaan kasvattaa nyt merkittävästi, maksimissaan noin 20 henkilöllä. Critical Forcella on toimipisteet Kajaanissa ja Helsingissä, mutta osa työskentelee etänä maailmalta käsin. Uusia työntekijöitä etsitään sekä paikallisesti että maailmalta.Rahoituksen lisäksi Critical Force saa sijoittajan avulla myöskin pelialan kokemusta ja maailmanlaajuisen kumppaniverkoston. Sijoittajasta tuli myös Critical Force Oy:n osakas, mutta tästäkään ei voida kertoa sen enempää.

Critical Force julkaisi vuonna 2016-pelin, jolla on tällä hetkellä yli 90 miljoonaa latauskertaa. Rahoitus mahdollistaa tämän olemassa olevan pelin sekä uusien pelien kehityksen.