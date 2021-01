Opas: "sejase joined Telegram" -ilmoitukset pois

1. Avaa Telegram

2. Siirry asetuksiin

3. Siirry ilmoitusten asetuksiin

4. Poista liittymisilmoitukset käytöstä

on näppärä viestisovellus, joka on monella tapaa mitä mainioin korvaaja WhatsAppille. Mutta siinä on muutamia ärsyttävyyksiä, jotka kannattaa säätää asetuksista kuntoon, kun sen ottaa käyttöön.Yksi tällainen ärsyttävyys on se, että Telegram ilmoittaa aina, kun yhteystietolistallasi joku uusi henkilö ottaa Telegramin käyttöönsä. Tällöin Telegram ilmoittaa pirteästi "".Onneksi nuo ilmoitukset saa näppärästi pois päältä, ohjeessamme alla kerromme miten:Aivan ensimmäisenä avaa Telegram ja siirry sen päänäkymään, eli siihen, jossa näet kaikki keskustelut samalla ruudulla.Napauta nyt vasemmassa yläkulmassa näkyvää kolmea päällekkäistä viivaa avataksesi valikon.Nyt, napauta esiin aukeavassa valikossa kohtaaNyt, asetusten päävalikossa, napauta kohtaaKelaa valikkoa alaspäin, kunnes löydät kohdan. Napsauta tätä asetusta poistaaksesi sen käytöstä.

5. Valmista tuli!

Nyt voit jatkaa Telegramin käyttöä tavalliseen tapaan. Ainoa muutos, mitä tehtiin, oli se, että kun uusi yhteystiedoissasi oleva ihminen liittyy palveluun, siitä ei tule enää sinulle erillistä ilmoitusta puhelimeesi.