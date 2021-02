Google Mapsiin merkittävä päivitys Androidilla - enää et eksy kartalle

on lisätty uusi ominaisuus, joka ottaa hyötykäyttöön jatkuvasti kasvaneet kännyköiden ruudut.Uusi ominaisuus mahdollistaa suurilla näytöillä varustettujen kännyköiden kanssa navigoinnin, jossa ruutu on jaettu kahtia: alareunassa näkyy sen hetkinen navigointi kartalla, kuten tavallista, mutta yläosassa näkyykin sen hetkisen sijainnin-katunäkymä.Ominaisuus on varsin näppärä tilanteissa, joissa täsmällisestä oikeasta osoitteesta ei ole ihan täyttä varmuutta, esim. valtavien kaupunkikeskustojen kortteleiden yhteydessä. Ominaisuus on käytettävissä sekä autoa ajettaessa että kävellessä, mutta todennäköisesti ominaisuuden hyödyt ovat suurimmat juurikin kävellessä.Ominaisuus vaikuttaa olevan tarjolla ainoastaan Android-käyttäjille ja se on jaeltu palvelinpään päivityksenä, eli Mapsin päivittäminen sovelluskaupasta ei tuo ominaisuutta käyttöön, vaan ainoastaan odottaminen auttaa. Ominaisuus huomattiin Reddit-ketjussa ja siitä jaettiin myös kuvakaappaus:

Halutessaan jaetusta ruudusta pääsee toki eroon, napauttamalla joko katunäkymää tai karttaa, jolloin valittu osa valtaa koko ruudun.