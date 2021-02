-peliä voi pelata monella eri kulmalla. Monelle pidempiaikaiselle pelaajalle se tärkein tavoite on ollut saavuttaa omalle hahmolleen pelin korkein mahdollinen taso, eliMutta Pokemon Go julkaistiin jo vuoden 2016 kesällä . Tästä johtuen maailmassa on miljoonia pelaajia, jotka ovat jo saavuttaneet himoitun tason 40 ja pelin hohdokkuus on kenties sen myötä karissut.Peliä kehittäväon toi marraskuussa 2020 vihdoin saataville myös uudet tasot, 41-50.Tasot 1-40 ovat Pokemon Go-pelissä pelkillä pisteillä saavutettavia, mutta uudet tasot eivät. Luonnollisesti pohjalle vaaditaan ensin tason 40 saavuttaminen pisteitä keräämällä, mutta uusia tasoja ei pelkillä pisteillä pääse etenemään.Näin uudet tasot voi saavuttaa:

Tason 41 vaatimukset

Vahvista (power up) legendaarista pokemonia vähintään 20 kertaa

Voita 30 raid-taistelua

Nappaa 200 pokemonia yhden vuorokauden aikana

Ansaitse vähintään 5 kultaista mitalia

kerää vähintään 6 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 42 vaatimukset

Kehitä Eevee jokaiseen sen muotoonsa (evolve)

jokaiseen sen muotoonsa Kehitä (evolve) pokemoneja erilaisia varusteita (item) käyttäen vähhintään 15 kertaa

HHeitä kolme erinomaista heittoa pallolla (excellent throw)

Käytä 200 marjaa (berries) apuna napatessasi pokemoneja

apuna napatessasi pokemoneja kerää vähintään 7,5 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 43 vaatimukset

Kerää 100 000 tähtipölyä (stardust)

Käytä taisteluissa vähintään 200 erittäin tehokasta iskua (supereffective charged attacks)

Nappaa 5 legendaarista pokemonia

Tienaa 5 platina-tason mitalia

kerää vähintään 9 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 44 vaatimukset

Voita 30 taistelua Great League -tason otteluissa

Voita 30 taistelua Ultra League -tason otteluissa

Voita 30 taistelua Master League -tason otteluissa

Taistele Go Battle Leaguessa 20 kertaa

kerää vähintään 11 miljoonaa XP:tä edellisen tason päälle

Tason 45 vaatimukset

Voita 100 Team Go Rocket Grunt -vastustajaa

Puhdista 100 shadow -pokemonia

Voita Team Go Rocket -pomo 50 kertaa

Tienaa 10 platina-tason mitalia

kerää vähintään 13 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 46 vaatimukset

Suorita vähintään 100 tehtävää

Ota kuva pokemonista seitsemänä peräkkäisenä päivänä

Heitä 50 erinomaista heittoa (excellent)

Kypsytä 30 munaa kävelemällä

kerää vähintään 15,5 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 47 vaatimukset

Voita 30 raid-taistelua siten, että pokemonien tiimisi koostuu eri lajin pokemoneista

voita kolmen tähden raid-taistelu pokemoneilla, joiden taisteluvoima on 1500 CP tai sen alle

Vahhvista (power up) kolmea pokemoniasi niin, että ne saavuttavat korkeimman mahdollisen CP-tason

kolmea pokemoniasi niin, että ne saavuttavat korkeimman mahdollisen CP-tason Tienaa 20 platina-tason mitalia

kerää vähintään 18 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 48 vaatimukset

Saa 10 matkamuistoa buddy-ystävältäsi

Kerää buddy-ystävällesi 300 sydäntä

Kävele 200 kilometriä buddy-ystäväsi kanssa

Kävele vähintään 25km viikossa, kahdeksana peräkkäisenä viikkona

kerää vähintään 21 miljoonaa XP:tä edellisen tason päälle

Tason 49 vaatimukset

vaihda kavereidesi kanssa 10 pokemonia siten, että vaihdettujen pokemonian tulee olla napattu vähintään 300 km etäisyydeltä toisistaan

hanki pokemoneja vaihtamalla vähintään 50 ns. lucky pokemonia

lähetä 500 lahjaa ystävillesi pelissä

tienaa 35 platina-tason mitalia

kerää vähintään 25 miljoonaa XP:tä aiemman tason päälle

Tason 50 vaatimukset

Heitä 999 erinomaista heittoa (excellent throw)

nappaa legendaarinen pokemon viidestä legendaarisesta raid-taistelusta peräkkäin (yksikään ei saa päästä karkuun välissä)

Voita Team Go Rocket -pomo kolme kertaa, käyttäen ainoastaan pokemoneja, joiden CP-arvo on 2500 CP:tä tai sen alle

Saavuta taso 10 Go Battle Leaguessa

kerää vähintään 30 miljoonaa XP:tä edellisen tason päälle

Lisäksi peliin tulevat uudet XL-karkit, joilla jo aiemmin napattuja pokemoneja voi kehittää vielä vahvemmiksi kuin aiemmin on pystynyt. Aiheesta kertoi Niantic omassa blogissaan