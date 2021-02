Amazfit GTS 2e-, Amazfit GTR 2e- ja Amazfit GTS 2 mini -älykellot myyntiin Suomessa

Amazfit GTS 2e

GTS 2e älykellossa on neliömäinen, mutta pyöreäkulmainen näyttö.

MiOT-ekosysteemiin kuuluva, älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita valmistavaon julkaissut uuden Amazfit GTS/GTR 2 -älykellomalliston. Mallistoon kuuluvat Amazfit GTS 2e-, Amazfit GTR 2e- ja Amazfit GTS 2 mini -älykellot.Kellot jakavat keskenään samoja ominaisuuksia. Kaikissa kelloissa käytetään AMOLED-näyttöä. Kelloilla voi seurata kymmeniä erilaisia urheilu- ja kuntoilumuotoja. Niitä voidaan käyttää myös esimerkiksi uinnissa 5 ATM -tason vesitiiviyden ansiosta. Lisäksi akut kestävät kelloissa useiden päivien ajan.Amazfit GTS 2e -kellon etupuolella on kolmikon isoin näyttö. Tämä 1,65-tuumainen AMOLED-näyttö on neliömäinen, mutta pyöreäkulmainen. Sen resoluutio on 348 x 442 pikseliä, joten pikselitiheys on 341. Näytön sisällön voi myös kääntää 180 astetta, joten se sopii hyvin sekä oikea- että vasenkätisille.

Amazfit GTR 2e

GTR 2e:n kellotaulu on pyöreä.

GTR 2e älykellon eri värit.

Amazfit GTS 2 mini

GTS 2 minin näyttö on GTS 2e -kellon tapaan neliömäinen.

Kello tunnistaa, kun se otetaan pois ranteesta, jolloin se lukitsee itsensä automaattisesti kätevällä salasanasuojauksella. Tämä estää tietojen ja ilmoitusten näkymisen muille.Kello osaa näyttää ilmoituksia, mutta kaiutinta siinä ei ole, joten puheluita ei voi tehdä suoraan kellosta. Käyttöjärjestelmän toimintoihin lukeutuvat muun muassa ajastin, herätyskello, sään näyttäminen ja lämpötilan mittaaminen kellon sensorin avulla. Kello yhdistetään puhelimeen Bluetooth 5.0 -yhteyden avulla.Kellossa on panostettu hyvinvoinnin seurantaan. Kellossa on älykäs Huami-PAI-terveydenseurantajärjestelmä, joka seuraa käyttäjän kokonaisvaltaista hyvinvointia.Kehon toimintojen osalta kello osaa seurata esimerkiksi unenlaatua, veren happisaturaatiota (SpO2-taso), sydämen sykettä ja stressitasoa. Sykettä kello pystyy seuraamaan jatkuvasti.Amazfit GTS2e tukee peräti 90 erilaista urheilu- ja kuntoilumuotoa. Näitä ovat muun muassa erilaiset juoksu-, pyöräily- ja uintimuodot. Automaattisesti kello osaa seurata 6 erilaista toimintoa, kuten kävelyä ja ulkona juoksemista.Rakenteeltaan kello on alumiinia ja pohjasta muovia. 5 ATM -tason vesitiiviyden ansiosta kelloa voidaan käyttää uinnissa ja sukeltamisessa jopa 50 metrin syvyyteen saakka. Painoa on noin 25 grammaa.Akunkestoon on myös panostettu. Kovassa käytössä akun luvataan riittävän 7 päivän ajaksi, tyypillisessä käytössä 14 päivän ajaksi ja peruskäytössä jopa 24 päivän ajaksi.Amazfit GTS 2e -kellon suositushinta on 129,90 euroa.Amazfit GTR 2e:n näyttö symmetrisen pyöreä. Kooltaan se on 1.39-tuumainen. Näyttö tukee Always On -toimintoa ja mieleisen kellotaulun voi valita yli 40 vaihtoehdosta. Näytön sisällön voi myös kääntää 180 astetta, joten se sopii hyvin sekä oikea- että vasenkätisille.Kello tunnistaa, kun se otetaan pois ranteesta, jolloin se lukitsee itsensä automaattisesti kätevällä salasanasuojauksella. Tämä estää tietojen ja ilmoitusten näkymisen muille.Kello osaa näyttää ilmoituksia, mutta kaiutinta siinä ei ole, joten puheluita ei voi tehdä suoraan kellosta. Käyttöjärjestelmän toimintoihin lukeutuvat muun muassa ajastin, herätyskello, sään näyttäminen ja lämpötilan mittaaminen kellon sensorin avulla. Kello yhdistetään puhelimeen Bluetooth 5.0 -yhteyden avulla.Kehon toimintojen osalta kello osaa seurata esimerkiksi unenlaatua, veren happisaturaatiota (SpO2-taso), sydämen sykettä ja stressitasoa. Sykettä kello pystyy seuraamaan jatkuvasti.Lisäksi se tukee GTS 2e:n tapaan peräti 90 erilaista urheilu- ja kuntoilumuotoa. Näitä ovat muun muassa erilaiset juoksu-, pyöräily- ja uintimuodot. Automaattisesti kello osaa seurata 6 erilaista toimintoa, kuten kävelyä ja ulkona juoksemista.Kellossa hyödynnetään myös älykästä Huami-PAI-terveydenseurantajärjestelmää, joka seuraa käyttäjän kokonaisvaltaista hyvinvointia.Painoa kellolla on 32 grammaa ja rakenteeltaan se on vedenkestävä. Kuori on alumiinia. Kellossa on myös erilaisten toimintojen hallintaa varten kaksi painiketta.Akunkesto yltää puolestaan 12 päivästä parhaimmillaan jopa 45 päivään saakka.Suositushinta on myös 129,90 euroa.GTS 2 minin näyttö on GTS 2e -kellon tapaan neliömäinen, mutta pyöreäkulmainen. Se on nimensä mukaisesti hieman pienempi eli 1,55-tuumainen. Se tukee myös Always On -toimintoa ja erilaisia kellotauluja löytyy yli 30 kappaletta.Kooltaan kello on myös pienempi. Se painaa vain 19,5 grammaa. Kello on myös vedenkestävä.Kello osaa seurata esimerkiksi unenlaatua, veren happisaturaatiota (SpO2-taso), sydämen sykettä ja stressitasoa. Kahteen muuhun kelloon nähden tuettuna on hieman vähemmän kuntoilumuotoja eli 70. Siinä on myös Huami-PAI-terveydenseurantajärjestelmä.Amazfit GTS 2 minin erikoisuutena on tuki Pomodoro-ajanhallintamenetelmälle. Lisäksi kello tarjoaa käyttäjälleen hengitysharjoituksia. Mini on suunnattu enemmän naisille, sillä se seuraa myös naisen ovulaatiokiertoa ja antaa näin arvokasta tietoa kehon toiminnasta.Akun osalta virtaa riittää 7 - 21 päivän ajaksi.Amazfit GTS 2 mini -älykellon suositushinta on 89,90 euroa.Lisätietoa kaikista Amazfit-kelloista saa täältä