Ookla Speedtest osaa nyt kertoa kuinka hyvä nettiyhteys sinulla on videoiden katseluun

Suosittu nettiyhteyden testaustyökalu on saanut uuden ominaisuuden , joka testaa nettiyhteyden sopivuuden videoiden katseluun.Uusi testausominaisuus on ensimmäisenä käytettävissä iOS-versiossa (versio 4.3) ja myöhemmin se tulee Android-käyttöjärjestelmälle sekä selaimeen.Speedtest on jo vuosia kyennyt testaamaan nettiyhteyden toimivuutta ja nopeutta, mutta nettiyhteyden sopivuutta videoiden katseluun ei kuitenkaan suoraa voi tällä tavalla testata, sillä videoliikennettä käsitellään hieman eri tavalla muuhun nettiliikenteeseen nähden.Tätä varten Speedtest-sovellukseen on kehitetty oma työkalu videoliikenteelle, joka toistaa oikean videon nettiyhteyden testaamiseksi. Tuloksena sovellus kertoo, että millä resoluutiolla videon toistaminen onnistuu bufferointia ja pätkimistä.