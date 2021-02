Elisa avasi 5G-verkon Laukaaseen, Äänekoskelle ja Varkauteen

on laajentanut 5G-paikkakuntien määrää kolmella paikkakunnalla, sillä verkko on avautunut Laukaaseen, Äänekoskelle ja Varkauteen. Elisan 5G-verkon alueella asuu jo yli 2 miljoonaa suomalaista ja verkko toimii yhteensä lähes 70 paikkakunnalla Laukaassa 5G-verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Akkasuon, Toivolan, Jokiniemen, Ritoharjun ja Vihtavuoren alueille.Äänekoskella verkko on käytettävissä niin ikään kunnan keskustassa sekä muun muassa Pukkimäen, Karhunlähteen, Äänenniemen ja Suolahden alueilla.Varkaudessa verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Kuoppakankaan, Joutenlahden, Käpykankaan, Repokankaan ja Kaura-ahon alueille. Verkkoa laajennetaan lisää helmikuun aikana."5G:n yleistyminen on ollut Suomessa nopeaa ja vuoteen 2023 mennessä 5G-verkkoa käytetään jo todennäköisesti enemmän kuin 4G-verkkoa. Tätä tukee paitsi verkon nopea laajentuminen, myös 5G-päätelaitteiden nopeasti kasvanut valikoima. Asiakkaamme valitsevat jo useimmin 5G:tä tukevan mallin", Elisan Itä-Suomen aluejohtajasanoo.