Telia yhdisti Dot 5G -liittymän ja C More TV -suoratoistosisällöt samaan tilaukseen

Mobiilisovelluksen avulla toimiva-liittymä on nyt saanut 4G-version lisäksi 5G-version. Nopeamman yhteyden lisäksi puhelinliittymään kuuluu-palvelun suoratoistosisällöt."Jokaisella suomalaisella on jo vähintään yksi mobiililiittymä. Kaikki mittarimme osoittavat, että tällä vuosikymmenellä ihmiset arvostavat nopeita yhteyksiä ja kiinnostavia sisältöjä, mutta myös liittymäpalveluiden on oltava monipuolisempia ja kätevämpiä. Telia Dot on kehitetty vastaamaan näihin tarpeisiin", Telian mobiililiiketoiminnasta vastaava johtajakertoo.Telia Dot 5G -liittymän hinta on 29,90 euroa kuukaudessa. Erikoisuutena kuukausihintaan kuuluu myös viime vuoden lokakuussa lanseerattu C More TV -palvelu , joka erikseen hankittuna maksaa 4,95 euroa kuukaudessa Telian liittymäasiakkaille.Telia Dot 5G tarjoaa rajattoman määrän dataa 300 Mbit/s nopeudella kotimaassa, Pohjolassa ja Baltiassa. Hintaa sisältyy myös rajattomat puhelut ja tekstiviestit.

Telia Dot 5G -mobiililiittymä hankitaan ja otetaan käyttöön täysin digitaalisesti lataamalla Telia Dot -applikaatio sovelluskaupasta (Google Play tai Apple App Store). Myös kaikki jatkoasiointi tapahtuu digitaalisesti: esimerkiksi laskutus maksukortilla tai keskustelu asiakaspalvelun kanssa sovelluksen chat-toiminnossa. Liittymän asetusten muokkaaminen ja roaming-paketin ostaminen tapahtuvat yhtälailla applikaatiossa.Lisätietoa Dot 5G -liittymästä saa täältä