Google Kuvat saa uusia Google One -tilaajille tarkoitettuja ominaisuuksia kuvanmuokkaukseen

on kertonut Kuvat -sovelluksen saavan uusia ominaisuuksia . Parannetun videoeditorin lisäksi Google tuo muutamia Pixel-puhelimista tuttuja ominaisuuksia vain Google One -tilaajien saataville.Uusitun videoeditorin myötä kuvasuhdetta on helppo muuttaa, jonka lisäksi videoihin voi lisätä muun muassa kirkkautta, kontrastia ja erilaisia filttereitä.Päivitetty videoeditori saapuu Android-käyttäjille tulevien viikkojen aikana. iOS:llä nämä ominaisuudet ovat jo käytössä.Kuvien muokkaamiseen suunnattuja uusia ominaisuuksia ovat Portrait Blur, Portrait Light ja Color Pop.Ensimmäisen ominaisuuden avulla voi lisätä kuvan ottamisen jälkeen taustasumennusta, kun taas toinen ominaisuus pystyy parantamaan kasvojen valaistusta muotokuvissa. Color Pop -ominaisuus puolestaan jättää etualalla olevan kohteen värilliseksi ja muuttaa taustan mustavalkoiseksi.Nämä kaikki ominaisuudet toimivat kuvien kanssa, jotka sisältävät syvyysinformaatiota ja kaikki Google Kuvat -käyttäjät voivat niitä hyödyntää. Google One -tilaajat pystyvät käyttämään ominaisuuksia myös kuvissa, jotka eivät sisällä syvyysinformaatiota.

Google One -tilaajien saataville tulee myös muita tekoälyllä höystettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi taivaan värejä ja kontrastia pystyy helposti muokkaamaan.Nämä ominaisuudet saapuvat Android-versiolle seuraavien päivien aikana.Edullisin Google One -tilaus maksaa 1,99 euroa kuukaudessa tai 19,99 euroa vuodessa, jolla saa uusien kuvatoimintojen lisäksi mm. 100 gigatavua tallennustilaa Googlen palveluihin.