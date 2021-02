Päivän diili: Galaxy Note20 Ultra hurjassa alennuksessa - 512Gt versio nyt 999 eurolla

Samsungin Note-sarjan uusin laite elion nyt erittäin hyvässä alennuksessa 256 gigatavun ja 512 gigatavun version osalta.Galaxy Note20 Ultran 256 gigatavun tallennustilan mallia myydään nyt 799 eurolla , kun viime aikoina hinta on ollut reilusti yli tuhannen euron.512 gigatavun mallia puolestaan myydään 999 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on saanut halvimmillaan 1449 eurolla eli säästöä tulee nyt yli 400 euroa.Note20 Ultra tarjoaa kasan huippuominaisuuksia, kuten tarkan ja nopean näytön, 108 megapikselin pääkameran, 12 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 5x optisella zoomilla varustetun 12 megapikselin telekameran. Lisäksi sisällä on 4500 mAh akku sekä tietenkin Note-sarjan tuttu S Pen -kynä.Lisätietoa Note20 Ultrasta saa Puhelinvertailun arvostelusta

Päivän diili

Tarjoukset löytyvät DNA:lta ja sen saatavuus on hyvä.