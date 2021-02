Facebookilta tulossa älykello?

Harva mieltää Facebookia laitevalmistajaksi, mutta yhtiö itse asiassa on maailman toiseksi suurin virtuaalilasien valmistaja sisaryhtiönsäkautta. Facebook ei ole kuitenkaan tähän asti juurikaan osoittanut kiinnostusta laitevalmistuksen perään.Nyt tähän saattaa tulla muutos: huhut kertovat, että yhtiö on suunnittelemassa omaa, joka keskittyisi terveystietoihin sekä - luonnollisesti - viestintään.Suunnitelmissa on älykello, joka olisi itsenäinen eli se ei vaatisi kumppanikseen puhelinta, vaan hoitaisi tiedonsiirron kellon omalla nettiyhteydellä. Samat lähteet kertovat älykelloprojektin tähtäävän julkaisuun vuonna 2022 ja laitteen pohjautuvan avoimen lähdekoodin versioon Androidista - siis ilman Googlen palveluita.Luonnollisesti Facebookin erilaisissa yksityisyyskohuissa tahriutunut maine asettaa omat kysymysmerkkinsä tällaisen projektin taustalle: moniko haluaa antaa terveystietonsa yhtiölle, jonka yksityisyydensuoja ei ole mitenkään nuhteettomassa maineessa.