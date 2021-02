iPhoneen tulossa uusista Androideista tuttu, vihattu ja rakastettu ominaisuus?

Markkinahuhujen mukaan syksyllä julkaistaviin seuraaviin-malleihin olisi tulossa ns. always-on-display, eli näyttö, joka on aina päällä.Kyseinen ominaisuus on ollut osalla Android-valmistajista käytössä kalliimman pään laitevalikoimassa jo pidemmän aikaa ja se on pikkuhiljaa yleistynyt kattamaan lähes kaikki huipputason Android-mallit. Jotkut ominaisuutta eivät voi sietää, jotkut sitä rakastavat - mutta onneksi sen voi kytkeä yleensä päälle ja pois asetuksista.Huhujen mukaan tuleviin iPhone-malleihin toiminto olisi tulossa 120Hz LTPOnäytön ansiosta. Sen avulla puhelimen ollessa näennäisesti näyttö pois päältä, näytöllä näkyisivät silti kellonaika sekä saapuneet ilmoitukset. huhujen mukaan myös muita uudistuksia olisi jo tiedossa: laajakulmakameroihin olisi tulossa merkittäviä parannuksia ja MagSafe-magneetit olisivat jatkossa vahvemmat.