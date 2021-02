Kestävyysurheilijoille suunnattu Garmin Enduro GPS-multisportälykello lupaa jopa 65 päivän akunkeston

julkaisi-älykellon, joka on suunnattu kehittyneiden harjoitteluominaisuuksien ansiosta kestävyysurheilijoille.Kellon luvataan tarjoavan peräti 65 päivän akunkeston aurinkolatautuvan Power Glass -lasin sekä mukautuvan virranhallinnan ansiosta. Näyttö on kooltaan 1,4-tuumainen.65 päivän akunkesto on mahdollista saavuttaa Garminin mukaan älykellotilassa jatkuvalla käytöllä, josta 3 tuntia päivässä vietetään ulkona 50 000 luksin olosuhteissa.GPS-tilassa akku kestää jopa 80 tuntia tai Ultra-track-tilassa jopa 300 tuntia. Virransäästötilassa kellon kanssa kanssa voi selvitä jopa yhden vuoden ajan. Näillä spekseillä tämä kello tarjoaa parhaan akunkeston tämän hetken Garmin-älykelloista."Ultralajien harjoitteluun ja kilpailuihin suunniteltu Enduro tarjoaa ultrajuoksijoille ja pyöräilijöille riittävän akunkeston ja ominaisuuksia, jotka helpottavat suoritusten seuraamista ja parantamista. Kun ranteessa on Enduro, ultraurheilija voi keskittyä kilpailusuoritukseensa kellon akunkeston seuraamisen sijasta", kertoo Garmin-yhtiön maailman­laa­juisen kulut­ta­ja­myynnin vara­toimitus­johtaja

Kestävyysurheilijoita ajatellen suunnitellussa Endurossa on kevyt rakenne, uusi UltraFit-nylon­ranne­ke ja vaihtoehtona DLC-pinnoitettua titaaninen kellonkehä.Raskaisiin kilpailuolosuhteisiin suunnitellussa Endurossa on useita uusia harjoittelu- ja palautumis­työkaluja. Monia multisport-älykelloista normaalisti löytyviä ominaisuuksia on kehitetty edelleen vastaamaan kestävyysurheilijoiden vaativia tarpeita.ClimbPro polkujuoksulisäykset tuottavat reaaliaikaista tietoa tämänhetkisistä ja tule­vista ylämäistä ja näyttää kaltevuuden, matkan ja kokonaisnousun määrän. Maastopyöräilytoiminto seuraa jokaisen ajolenkin yksityiskohtaisia tietoja. Treeniopastus puolestaan huomioi käyttäjän kuntotason ja ehdottaa päivittäin juoksu- ja pyöräilylenkkejä senhetkisen harjoitusrasituksen ja harjoittelun tilan perusteella.Lisäksi kellossa on kaikenlaisia hyvinvointiominaisuuksia, kuten rannesykeanturi ja Pulse Ox-anturi korkeaan ilmanalaan sopeutumista ja edistyksellistä unen seurantaa varten. Laitteessa on myös ainutlaatuinen Garmin Body Battery-ominaisuus, joka seuraa kehon energiatasoa ja auttaa ajoittamaan treenit ja lepoajat oikein.Myös navigointi- ja yhteysominaisuudet on suunniteltu haastaviin olosuhteisiin. Kellossa on mm. monisatelliittituki, jolla sijaintia pystyy seuraamaan haastavammissa olosuhteissa paremmin kuin pelkällä GPS:llä, sekä ABC-anturit, joihin kuuluvat korkeustietoja tuottava korkeusanturi, sääolosuhteiden seurannassa hyödyllinen barometrinen ilmanpaineanturi ja kolmiakselinen sähköinen kompassi.Kellon voi yhdistää pienikokoiseen-satelliittiviestintälaitteeseen, jonka kautta käyttäjä voi lähettää ja vastaanottaa viestejä alueilla, missä ei ole luotettavaa matka­puhelin­verkkoa.Myös hinnaltaan Enduro on suunnattu ammattilaisille, sillä suositushinnat ovat 859,00 - 959,00 euroa mallista riippuen. Tuotteiden myynti alkaa Q1/2021 aikana.Lisätietoa kellosta ja sen ominaisuuksista saa täältä