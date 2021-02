Supercell teki sen taas: Jo viides miljardin tuottanut peli

Kotimainen mobiilipelien jättiläinenjulkaisi tänään vuoden 2020 talouslukunsa. Samalla yhtiö paljasti, että jälleen yksi sen peleistä on rikkonut maagisen miljardin dollarin liikevaihdon rajan.Viime vuonna yhtiönpelistä tuli Supercellin historian viides peli, joka on tahkonnut yli miljardi dollaria liikevaihtoa firman kassaan. Lisäksi yhtiön viiden pelin yhteenlaskettu latausmäärä nousi yli viiden miljardin asennuksen.Yhtiön liikevaihto laski kuitenkin hieman edellisvuoteen verrattuna, ollen 1,3 miljardia euroa. Voittoatuosta tuli 407 miljoonaa euroa. Veroja yhtiö maksoi voitostaan Suomeen 78 miljoonaa euroa.Vaikka sekä liikevaihto että voitto laskivat hieman, on yhtiön toimitusjohtajatyytyväinen tulokseen. Kuten hän itse yhtiön tiedotteessa toteaa, on 407 miljoonan euron voitto ihan mukavasti 340 henkilöä työllistävältä yritykseltä.

Vuonna 2020 Supercell sijoitti kahteen ulkopuoliseen pelifirmaan: uusiseelantilaiseensekä kotimaiseenan.