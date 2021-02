MobilePay: Osa MobilePaylla tehdyistä maksuista veloitettu asiakkailta kahteen kertaan - ongelma nyt korjattu

Osa MobilePaylla eilen (15.2.) tehdyistä maksuista on veloittunut asiakkailtamme kahteen kertaan. Häiriö on maksunvälittäjän päässä paikannettu ja ongelmaa ratkotaan parhaillaan. Kerromme asiasta lisää, kun saamme tilanteesta lisätietoja. 🚀 -- MobilePay Suomi (@MobilePayFI) February 16, 2021

-mobiilimaksusovelluksessa on tapahtunut häiriö maanantaina 15.2. Osa MobilePaylla tehdyistä maksuista on veloitettu asiakkailta kahteen kertaan.MobilePayn Facebook-tilin kommenttien perusteella tuplamaksu on mennyt kymmeniltä henkilöiltä. Lisäksi osa kommentoi maksun menneen kahteen kertaan myös tiistain aikana.MobilePayn mukaan häiriö on maksunvälittäjän päässä paikannettu ja ongelmaa ratkotaan parhaillaan.MobilePay tiedotti asiasta lisää keskiviikkoaamulla kertoen, että häiriö on maksunvälittäjän päässä nyt korjattu. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään, vaan maksut palautuvat automaattisesti tileille. Maksujen luvataan tulevan tileille viimeistään 18.2. mennessä.MobilePay ei vielä kommentoinut kuinka suurta osaa häiriö kosketti tai väitettä tuplamaksuista myös tiistain osalta.